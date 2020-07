Efemérides Fatos históricos do dia 6 de julho

Por Efemérides | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1885 — Louis Pasteur testa com sucesso sua vacina anti-rábica em Joseph Meister, um garoto que fora mordido por um cão com raiva.

1934 — Foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

1939 — As empresas e negócios pertencentes a judeus que ainda operavam na Alemanha foram obrigadas a fechar: o Holocausto anunciava-se.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Anne Frank e sua família, judeus, passam a se esconder dos nazistas no anexo secreto no escritório do pai da menina, em Amsterdam.

1957 — John Lennon e Paul McCartney se encontram pela primeira vez em Liverpool, Inglaterra, no que seria o embrião da banda The Beatles.

1988 — Ulysses Guimarães, presidente em exercício do Brasil, concedeu, pela primeira vez na história do País, asilo político a um guerrilheiro sul-africano, vítima do apartheid.

2006 — Um Airbus A310 operando como S7 Airlines 778 transportando 203 pessoas sofreu um acidente no Aeroporto Internacional de Irkutsk, na Sibéria; morreram 124 pessoas.

2013 — Um Boeing 777 operando como voo Asiana Airlines 214 cai no Aeroporto Internacional de São Francisco, matando três pessoas e ferindo 181 das 307 pessoas a bordo; e um trem com 73 vagões transportando petróleo e derivados descarrilou na cidade de Lac-Mégantic, Quebec e explodiu em chamas, matando pelo menos 47 pessoas e destruindo mais de 30 prédios na área central da cidade.

Nascimentos

1907 — Frida Kahlo, pintora mexicana (m. 1954).

1927 — Janet Leigh, atriz e cantora americana (m. 2004).

1946 — George W. Bush, político americano; Sylvester Stallone, ator, diretor, produtor e roteirista americano; e Toquinho, músico brasileiro.

1948 — Arnaldo Baptista, músico e cantor brasileiro.

1951 — Geoffrey Rush, ator e produtor de cinema australiano.

1957 — Lauro Corona, ator brasileiro (m. 1989).

1958 — Jennifer Saunders, atriz, comediante e escritora norte-americana.

1969 — Brian Van Holt, ator americano.

1974 — Babi Xavier, modelo, atriz e apresentadora brasileira; e Zé Roberto, futebolista brasileiro.

1975 — 50 Cent, rapper americano; Pepê e Neném, cantoras brasileiras.

1978 — Adam Busch, ator americano.

1981 — Marco Antonio Gimenez, ator brasileiro.

1987 — Caroline Trentini, modelo brasileira.

Falecimentos

1871 — Castro Alves escritor brasileiro (n. 1847).

1916 — Odilon Redon, pintor e artista gráfico francês (n. 1840).

1920 — Luiz Vianna, magistrado e político brasileiro (n. 1846).

1962 — William Faulkner, escritor estadunidense (n. 1897).

1971 — Louis Armstrong, músico estadunidense (n. 1901).

1972 — Brandon De Wilde, ator norte-americano (n. 1942).

1997 — Oswaldo Arthur Bratke, arquiteto brasileiro (n. 1907).

1998 — Roy Rogers, cantor e ator americano (n. 1911).

2002 — John Frankenheimer, diretor de cinema americano (n. 1930).

2004 — Eric Douglas, ator e comediante americano (n. 1958).

2009 — Robert McNamara, político americano (n. 1916).

2018 — Shoko Asahara, religioso budista japonês, é executado (n. 1955).

2019 — João Gilberto, cantor e compositor brasileiro (n. 1931).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Efemérides