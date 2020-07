Efemérides Fatos históricos do dia 7 de julho

Eventos

1769 – Guilherme Stephens recebe a administração da Fábrica de Vidros da Marinha Grande.

1942 – Himmler decide dar início aos experimentos com prisioneiros em Auschwitz.

1947 – Um disco voador, que teria caído na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, provoca um dos maiores mistérios do século.

1957 – Pelé estreia na Seleção Brasileira aos 16 anos e marca um dos gols da partida da Copa Rocca contra a Argentina, no estádio Maracanã. Os oponentes ganham o jogo por 2 a 1 mas o Brasil conquista o título.

1974 – A Alemanha Ocidental conquista a sua segunda Copa do Mundo de futebol, jogando em casa.

1990 – Morre o poeta, cantor e compositor Cazuza.

2005 – Londres, capital da Inglaterra, sofre uma série de atentados terroristas, com explosões em um ônibus e no sistema de metrô.

2007 – A estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro é eleita uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo.

2011 – O jornal britânico “News of The World” encerra após o escândalo do seu envolvimento em escutas telefônicas.

Nascimentos

1843 – Camillo Golgi, médico italiano (m. 1926).

1855 – Artur de Azevedo, dramaturgo, poeta e jornalista brasileiro (m. 1908).

1860 – Gustav Mahler, compositor austríaco (m. 1911).

1884 – Aníbal Freire da Fonseca, jurista e jornalista brasileiro (m. 1970).

1922 – Pierre Cardin, designer de moda francês.

1940 – Ringo Starr, baterista e cantor britânico, integrante dos Beatles.

1945 – Helô Pinheiro, modelo, empresária e apresentadora brasileira.

1963 – Leonardo Brício, ator brasileiro.

1979 – Amanda Françozo, apresentadora e modelo brasileira.

1993 – Ally Brooke, cantora, integrante da girlband Fifth Harmony

Falecimentos

1890 – Henri Nestlé, empresário alemão (n. 1814).

1990 – Cazuza, cantor e compositor brasileiro (n. 1958).

2010 – Ezequiel Neves, produtor musical brasileiro (n. 1935).

2012 – Ronaldo Cunha Lima, poeta e político brasileiro (n. 1936).

2013 – MC Daleste, cantor e compositor brasileiro (n. 1992).

2014 – Alfredo Di Stéfano, futebolista e treinador argentino (n. 1926).

2015 – Maria Barroso, atriz e ativista política portuguesa (n. 1925).

