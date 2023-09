Brasil Faustão apresenta evolução e é transferido para o quarto em hospital de São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a equipe médica, Faustão não apresenta sinais de rejeição ao órgão e está com a função cardíaca normal. Foto: Reprodução/Instagram De acordo com a equipe médica, Faustão não apresenta sinais de rejeição ao órgão e está com a função cardíaca normal. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está se recuperando bem do transplante de coração, realizado no último dia 27, e foi transferido para o quarto nesta sexta-feira (8), conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde está internado, em São Paulo.

De acordo com a equipe médica, Faustão não apresenta sinais de rejeição ao órgão e está com a função cardíaca normal.

“O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação”, diz boletim divulgado hoje (8).

Faustão foi incluído na fila de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS) após agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca que ele apresentava desde 2020. O apresentador está internado desde o dia 5 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/faustao-apresenta-evolucao-e-transferido-para-o-quarto-em-hospital-de-sao-paulo/

Faustão apresenta evolução e é transferido para o quarto em hospital de São Paulo

2023-09-08