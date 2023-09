Rio Grande do Sul Reflexos do temporal: Rio Grande do Sul tem nove trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Algumas pistas ainda estão alagadas em função do transbordamento dos rios. Foto: Guilherme Hamm/Secom

As fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul têm provocado danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Acompanhe abaixo as informações atualizadas no final da tarde desta sexta-feira (8), sobre trechos com bloqueios totais ou parciais em rodovias do Estado. Além das estradas, duas pontes foram destruídas pelas chuvas, na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

Algumas pistas ainda estão alagadas em função do transbordamento dos rios.

A Secretaria de Logística e Transportes, por meio das equipes do Daer e da EGR, trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres e para que artigos de primeira necessidade possam chegar às populações dos municípios atingidos pelas chuvas.

Rodovias sob responsabilidade do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem)

Bloqueios totais

ERS-550

Em Pirapó (km 23), há bloqueio total, pois a pista está submersa.

ERS-706

Em Cerrito (km 13,5), há bloqueio total em razão de alagamento. O desvio pode ser feito pela rua municipal Maria Izabel.

ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.

No km 26, em São Valentim do Sul (km 26), houve queda de barreira e há alagamento na pista.

ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

VRS-851

Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carneiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

Bloqueios parciais

ERS-110

Bloqueio parcial entre Jaquirana e Bom Jesus (entre o km 78 e o km 79). No local, onde houve queda de barreira, foi realizada uma limpeza de parte dos materiais provenientes da encosta que estavam na pista, liberando a passagem pelo lado direito, no sentido Jaquirana para Bom Jesus. O trabalho na rodovia continua até que seja reestabelecido o tráfego nos dois lados da via.

ERS-132

Bloqueio parcial em Vila Maria (km 3). Há máquinas realizando a manutenção da via. O trânsito flui no sistema pare e siga.

Rodovias liberadas

ERS-110

Trânsito liberado em Jaquirana (km 13).

ERS-130

Trânsito liberado entre General Câmara e Mariante (km 29 e km 31).

Trânsito liberado Venâncio Aires (km 29 e km 35).

Trânsito liberado em Cruzeiro do Sul (km 57).

Trânsito liberado entre Vila Maria e Camargo (km 3).

ERS-324

Trânsito liberado em Nova Bassano (km 285).

O tráfego está liberado na ponte sobre o rio Jordão, entre Vila Maria e Casca (km 237,3) e entre Passo Fundo e Marau (km 207), na localidade de São Luiz da Mortandade. Também há passagem entre Casca e Paraí, onde havia água na pista.

ERS-704

Trânsito liberado em Pedro Osório (km 28).

VRS-868

Trânsito da via em Taquari foi liberado, após interrupção devido à erosão de um bueiro.

ERS-630

Trânsito liberado na ponte do Passo do Pedroso, em São Gabriel (km 82).

ERS-129

Trânsito liberado entre Mariante e Bom Retiro do Sul (km 4 e km 10).

Trânsito liberado entre Bom Retiro do Sul e Estrela (km 13 e km 14).

Trânsito liberado entre Estrela e Colinas (km 50)

ERS-030

Trânsito liberado entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá (km 1,7). O volume de água baixou e trecho está liberado para passagem.

VRS-824

Tráfego liberado entre Fortaleza dos Valos e Quinze de Novembro (km 10). O trecho estava alagado próximo ao Distrito de Santa Clara do Ingaí.

ERS-569

O trânsito foi liberado na tarde de terça-feira (5/9), na ponte localizada em Barra Funda (km 28). A estrutura estava submersa desde segunda-feira (4/9). O local continuará sendo monitorado diariamente e, caso o nível do rio suba novamente, poderá ocorrer uma nova interdição.

RSC-377

A recuperação do aterro da ponte sobre o arroio Passo Novo, em Cruz Alta (km 103,8), está concluída. O trânsito está liberado no local.

ERS-332

Tráfego liberado em Encantado (km 1 e km 3). A pista estava alagada devido ao transbordamento do rio Taquari.

ERS-463

Tráfego liberado entre Coxilha e Tapejara (km 23), na ponte sobre o rio Carreteiro.

ERS-444

Tráfego liberado em Santa Tereza (km 31), onde houve deslizamento de encosta na segunda-feira (4/9).

O Daer está monitorando a situação das rodovias para que o tráfego seja restabelecido o mais breve possível, dentro das condições de segurança necessárias para o trânsito dos usuários.

Rodovias sob responsabilidade da Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR

Rodovias liberadas

ERS-129

O tráfego de veículos está liberado nos quilômetros 67, 73 e 74, em Encantado, e no km 83, em Muçum.

ERS-130

O tráfego de veículos está liberado no km 85, em Arroio do Meio, e no km 93, em Encantado.

Em função dos estragos, a praça de pedágio de Encantado, situada no km 93 da ERS-130, não está funcionando. Equipes da EGR estão trabalhando para recompor a estrutura danificada.

Polícia Rodoviária Federal informa situação dos retornos da BR 290 (região das ilhas)

Retornos que seguem alagados:

km 97 (Ilha do Pavão);

km 102 (Ilha das Flores);

Demais retornos liberados (km 98 e km 104).

