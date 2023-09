Rio Grande do Sul Nível dos rios começa a retomar estabilidade no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Embora as perspectivas sejam positivas no momento, há previsões de volta de chuvas para a próxima semana. Foto: Marinha do Brasil/RS Embora as perspectivas sejam positivas no momento, há previsões de volta de chuvas para a próxima semana. (Foto: Marinha do Brasil/RS) Foto: Marinha do Brasil/RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após as enchentes registradas no Rio Grande do Sul, a maioria dos principais rios do Estado caminha para uma situação de estabilidade. Conforme levantamento do governo estadual, a elevação das águas está ocorrendo de forma bem mais lenta, segundo boletim atualizado às 15h desta sexta-feira (8).

Nesta quinta-feira (7), o rio Guaíba chegou a atingir 2,46 metros e preocupou as autoridades, pois vinha recebendo o pico das cheias do Taquari e dos Sinos. Entretanto, nesta sexta, o nível entrou em declínio e está em 2,38 metros, com previsão de diminuir ao longo dos próximos dias.

Também está em declínio o nível dos rios Taquari, Jacuí e Caí. Dentre os que provocaram inundações, ainda estão subindo o Uruguai, o Ibirapuitã e o dos Sinos, em São Leopoldo. Em todos os casos, a elevação tem ocorrido de forma lenta.

“Os rios que registram inundação vão seguir em lenta elevação. No final de semana, devem atingir estabilidade e, na sequência, podem entrar em declínio”, afirma o hidrólogo da Sala de Situação, Pedro Camargo.

Já no caso de rios menores, as condições podem ser um pouco diferentes. O rio Santa Maria, em Dom Pedrito, por exemplo, transbordou atingindo a cidade nesta sexta. A Defesa Civil havia emitido alerta, na quinta-feira, para essa ocorrência, e o aviso foi renovado nesta sexta.

Embora as perspectivas sejam positivas no momento, há previsões de volta de chuvas para a próxima semana na metade sul do Estado, o que pode provocar alterações nesse regime. As autoridades e a população devem ficar atentas aos avisos e alertas da Defesa Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nivel-dos-rios-comeca-a-retomar-estabilidade-no-rio-grande-do-sul/

Nível dos rios começa a retomar estabilidade no Rio Grande do Sul

2023-09-08