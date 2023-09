Política Janja exclui postagem nas redes sociais após publicar vídeo “quase dançando” em chegada à Índia

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Janja está na Índia acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que participa da reunião de cúpula do G20. Foto: Ricardo Stuckert/PR

A primeira-dama, Janja da Silva, postou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (8) celebrando sua chegada à Nova Delhi, capital da Índia. Entretanto, o vídeo foi excluído pouco tempo depois. Logo após a postagem, alguns comentários negativos começaram a ser feitos e, temendo a repercussão, Janja o excluiu.

“Namastê! Olá, Índia! Boa noite. Me segura que eu já vou sair dançando”, diz a primeira-dama no vídeo com duração de oito segundos.

Janja está na Índia acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que participa da reunião de cúpula do G20. Só que a viagem e, consequentemente o vídeo de Janja, repercutiram mal nas redes e entre opositores do governo. Lula não foi ao Rio Grande do Sul fazer uma visita para acompanhar os estragos das chuvas na região que já deixou mais de 40 mortos e 123 mil atingidos.

O presidente acabou escolhendo a presença no desfile cívico do Sete de Setembro e na cúpula do G20. Para diminuir as críticas, o presidente Lula chegou a postar em suas redes sociais um texto onde afirmou ter orientado o governo a estar de prontidão e “atuando em todas as frentes”.

“Como disse ao governador do Rio Grande do Sul, @EduardoLeite_, orientei o governo a estar de prontidão. Prontamente, o @geraldoalckmin, e os ministros e ministras do nosso governo, formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul. Estamos atuando em todas as frentes. Maquinário, tratores, distribuição de 20 mil cesta de alimentos e kits de saúde para cerca de 15 mil pessoas estão sendo disponibilizados. Além disso, o valor de R$ 800 por pessoa será disponibilizado às prefeituras para remediar os danos causados pelas fortes chuvas”, diz a publicação do petista no X, antigo Twitter.

Nas redes sociais, as críticas continuaram mesmo após a exclusão do vídeo.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o presidente Lula não visitou a região nos últimos dias devido ao 7 de Setembro e a um problema de saúde. Ao ser questionado por repórteres, Alckmin disse: “Os ministros estiveram lá. O presidente tinha o 7 de Setembro, não tinha como sair. No dia anterior, teve uma indisposição de saúde, mas todo o governo está empenhado em atender a região”, finalizou.

