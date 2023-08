Brasil Faustão furou a fila do transplante? Entenda por que apresentador recebeu o órgão tão rápido

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

A equipe médica responsável pelo apresentador recebeu a oferta do órgão na madrugada deste domingo. Foto: Reprodução A equipe médica responsável pelo apresentador recebeu a oferta do órgão na madrugada deste domingo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No domingo (27), o apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um transplante de coração em São Paulo, após receber um órgão compatível. Faustão havia sido diagnosticado com um quadro de insuficiência cardíaca grave e recebido indicação para o procedimento no último dia 20, cerca de uma semana antes do procedimento.

A equipe médica responsável pelo apresentador recebeu a oferta do órgão na madrugada deste domingo.

“A seleção gerada para a oferta do coração deste receptor, através do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, quatro estavam priorizados, sendo que o paciente ocupava a segunda posição nesta seleção”, afirmou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

Conforme o Ministério da Saúde, Fausto Silva foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado de saúde, que era considerado grave. No caso do transplante de coração, a ordem de prioridade da fila de espera é definida com base na gravidade do quadro do paciente.

O Ministério da Saúde informou, neste domingo, que entre os dias 19 e 26 de agosto foram realizados 11 transplantes de coração no País, sete deles no estado de São Paulo. Conforme a pasta, Faustão foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado de saúde.

“Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde – o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados.”

De acordo com informações do painel do Sistema de Transplantes do Brasil, logo após a inclusão do apresentador havia 385 pessoas aguardando um novo coração no país. Faustão, porém, não furou a fila do transplante. A fila é única, englobando pacientes da rede pública e privada.

Faustão recebeu o transplante mais rápido porque, embora, no geral, o paciente seja inserido na ordem cronológica, ou seja, pela data da indicação para o recebimento do novo órgão, fatores como a gravidade do caso tornam o caso “prioridade”, o que faz com que o indivíduo vá para o início da fila.

A esposa do apresentador Fausto Silva, Luciana Cardoso, publicou nesta segunda-feira (28), na rede social Instagram, uma “carta aberta de agradecimento” na qual afirma que o apresentador foi incluído na lista de prioridade do transplante de coração no dia 8 de agosto.

Na mensagem, Luciana relata que a família se manteve em silêncio até que a internação se tornou pública.

“Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023. Nos mantivemos em silêncio como é característica da família até que a internação se tornou pública.”

Além de agradecer o apoio dos médicos, amigos e parentes, ela relata que um paciente internado também no mesmo hospital em que o apresentador se encontra, recebeu outro órgão do mesmo doador de Faustão.

“Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance na vida.”

João Guilherme Silva, filho do apresentador, usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Ele rebateu mensagens de que seu pai teria furado a fila de transplante de órgãos para sua cirurgia de coração, realizada neste domingo (27), em São Paulo.

“Não façam ilações ou acusações irresponsáveis de furação de filas ou interesses escusos”, diz o post.

