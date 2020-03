Porto Alegre Fechada financeira que incentivava idosos a saírem de casa em Porto Alegre

24 de março de 2020

Financeira foi fechada após denúncia e monitoramento das atividades. (Foto: SMDE/PMPA)

As equipes de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre determinaram a interdição cautelar de uma agência financeira que estimulava clientes idosos a comparecerem presencialmente ao balcão de atendimento.

A operação especial ocorreu na manhã desta terça-feira (24). A prática contraria os termos do decreto 20.526, que obriga o distanciamento social de pessoas com mais de 60 anos como forma de reduzir o potencial de contágios do coronavírus no município. Além disso, o estabelecimento estava em desacordo com o decreto 20.521, que obriga o fechamento desse tipo de atividade enquanto durar a situação de emergência.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior havia dito que qualquer pessoa ou empresa que tentasse tirar proveito deste momento de pandemia seria punida. Segundo o diretor de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Denis Carvalho, a operação foi deflagrada a partir da denúncia de um idoso.

Durante a segunda-feira (23), de modo discreto, os fiscais da prefeitura observaram a movimentação do estabelecimento e avistaram pelo menos dez idosos no local. “As informações que temos nos levam a crer que esses idosos eram convidados a se apresentar na agência para realizar as operações financeiras, em total desacordo com o os termos do decreto”, explica Carvalho.

Com base nisso, as equipes da SMDE e da Guarda Municipal foram à agência nesta terça-feira e determinaram seu fechamento imediato. Os idosos identificados na ocasião foram orientados a voltarem para casa.

O estabelecimento está sujeito a processo administrativo, interdição e cassação de alvará. Na segunda-feira, a prefeitura já havia interditado uma distribuidora por preços abusivos de máscaras de proteção.

