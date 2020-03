Mundo Índia, país de 1,3 bilhão de habitantes, impõe o maior confinamento da história para conter o avanço do coronavírus

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decretou nesta terça-feira (24) o maior confinamento da história, ordenando que todos os 1,3 bilhão de habitantes do país fiquem em casa pelas próximas três semanas.

A medida é uma tentativa de conter a disseminação do coronavírus no país, o segundo mais populoso do mundo. “Haverá uma proibição total de sair de suas casas”, afirmou o premiê em um discurso na TV. “Todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas vão entrar em confinamento”.

O governo já tinha proibido voos e viagens de trens e ordenado o fechamento do comércio e das escolas, mas a população ainda estava livre para sair de casa antes do anúncio desta terça.

Diferentemente do que ocorreu em outros países, Modi indicou que não haverá nenhum tipo de exceção – para profissionais de saúde ou para quem precisa comprar comida, por exemplo. Ele disse apenas que o governo e entidades da sociedade civis vão ajudar quem precisar, mas sem oferecer detalhes.

O governo também não esclareceu o que acontecerá com os moradores de rua do país – segundo os dados mais recentes, divulgados em 2011, o país tem 1,77 milhão de pessoas nesta situação.

O premiê anunciou ainda a criação de um fundo de US$ 2 bilhões (R$ 10,15 bilhões) para novos investimentos no sistema de saúde. A medida passa a valer a partir de meia-noite desta quarta-feira (25, tarde de terça-feira no Brasil). Até o momento, a Índia teve 519 casos confirmados de coronavírus e dez mortes, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Autoridades médicas temem que estes números podem crescer rapidamente e que o país chegue a mais de um milhão de pessoas infectadas até maio.

“A única maneira de nos salvarmos do coronavírus é se não deixarmos nossas casas. Aconteça o que acontecer, ficaremos em casa”, afirmou Modi em seu pronunciamento. “Se vocês não conseguirem lidar com esses 21 dias [de confinamento], este país vai regressar 21 anos.”

Segundo cálculos da agência de notícias AFP, com a decisão indiana, o número de pessoas sob confinamento no mundo duplicou e chegou a 2,6 bilhões de pessoas.

