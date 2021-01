Variedades Fechada há 80 anos, tumba do imperador Augusto será reaberta em Roma

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Tumba do Imperador Augustus. (Foto: Divulgação/Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali)

Depois de 80 anos fechado ao público (com breves aberturas, como no ano de 2000), o túmulo do imperador Augusto, que morreu no ano 14 d.C, será reaberto ao público em março de 2021. Ele. que foi o primeiro imperador romano e sucedeu a Júlio César, construiu um império que se estenderia do Reino Unido ao Egito.

O seu túmulo – um enorme mausoléu circular – foi o maior da cidade quando construído, mas ficou abandonado por séculos. Até 2007, funcionou apenas para investigações arqueológicas. Uma tentativa de reinaugurá-lo em 2014, na celebração dos dois mil anos da morte de Augustus, não deu certo, por conta da complexidade das obras de conservação.

Em março de 2021, finalmente, o local deverá ser aberto ao público. As restaurações custaram cerca de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões). Além dos prédio principal, a praça externa, a Piazza Augusto Imperatore, está sendo reformada. Até agora, o mausoléu era uma espécie de rotatória, com carros estacionados ao redor. A obra completa só deve terminar em dezembro de 2021, mas já será possível visitar o local nove meses antes.

História

Construída para Augustus e sua família, essa é a maior tumba circular do mundo antigo, com um diâmetro de quase 90 metros e uma altura de pelo menos 45 metros, pelo que se pode deduzir dos restos arqueológicos. Apenas um terço do monumento original sobreviveu.

Seu tamanho gigantesco o tornava quase tão grande quanto a colina Pinciana nas proximidades, e estava situado perto do Tibre de modo a ser visível da maior parte da cidade.

Perto da tumba também está o Ara Pacis, um grande altar cerimonial construído para celebrar o retorno de Augusto de suas campanhas na Gália e na Espanha em 13 a.C. Em 2006, essa área ganhou uma estrutura de vidro e aço do arquiteto Richard Meier e agora o altar é visível do Rio Tibre, com o mausoléu atrás dele.

O local abre para visitação em 1º de março de 2021 e, a partir de 22 de abril, as visitas incluirão elementos de realidade virtual e aumentada. Os ingressos para as visitas de 50 minutos – que serão gratuitas até 21 de abril – devem ser reservados com antecedência.

