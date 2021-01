Variedades Gisele Bündchen é homenageada em novo selo dos Correios

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Arte com rosto da modelo brasileira faz parte do Bloco Especial Série Mercosul. (Foto: Divulgação)

Um selo em homenagem à Gisele Bündchen acaba de ser lançado pelos Correios, em uma série que celebra a moda nacional e seus ícones.

A novidade faz parte do Bloco Especial Série Mercosul: Moda, que além de lançar a imagem da modelo em arte criada por Dérsu Jr a partir de fotografia de Nino Muñoz, criou mais dois selos. Um com clique de Bob Wolfenson e outro com sketches desenhados pelo artista Filipe Jardim.

Segundo os Correios, a ideia é ainda comemorar os 25 anos da São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do Brasil. “A arte da emissão foi finalizada em quadricromia e impressão offset, com tiragem de 30 mil blocos, e cada um dos três selos tem valor de 1º Porte da Carta (R$ 2,05)”, informa os Correios.

Os trio de selos estarão disponíveis na loja virtual dos Correios e também nas principais agências do País a partir deste mês.

