Fechamento de passagem no Egito dificulta saída de brasileiros de Gaza

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

São 26 brasileiros residentes em Gaza que pediram para deixar a região Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A operação de retirada dos brasileiros da Faixa de Gaza está sendo dificultada pelo fechamento intermitente da passagem de Rafat no Egito, apurou com fontes do Itamaraty nesta terça-feira (10). As vans já foram alugadas, mas ainda não há confirmação se conseguiram viagem. São 26 brasileiros residentes em Gaza que pediram para deixar a região.

“Estão fechando e abrindo a passagem de forma intermitente. Concatenar a saída da van com essa abertura não é fácil”, contou a fonte. O trajeto é bastante perigoso por causa dos bombardeios israelenses.

Fontes do Itamaraty não confirmam, mas admitem que, para retirar os brasileiros, será preciso negociar com o Hamas, que controla a região. A autorização para a retirada dos brasileiros está sendo negociada por meio de contatos operacionais do escritório brasileiro na Cisjordânia com membros do Hamas.

Quando conseguirem sair de Gaza, a expectativa é levar os brasileiros até o Cairo e então de avião para o Brasil. “Ainda não sabemos quando vamos conseguir fazer isso, mas nosso objetivo é trazê-los para cá o mais rápido possível”.

