Dicas de O Sul Fecomércio-RS promove a Semana do Empreendedor

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre os dias 5 e 9 de outubro, a Fecomércio-RS (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul) promoverá, de forma inédita e totalmente on-line, a Semana do Empreendedor.

O evento faz alusão ao Dia do Empreendedor, comemorado em 5 de outubro, e foi pensado como forma de orientar e atualizar os mais de 546 mil empreendedores representados pela federação.

Em cinco dias de programação, painelistas de diferentes áreas compartilharão temas que englobam desde a formalização de negócios até ideias inovadoras e criativas, passando pela importância da saúde mental para empreender.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site http://fecomercio-rs.org.br/semanadoempreendedor, onde será possível assistir também à transmissão das palestras. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail eventos@fecomercio-rs.org.br.

O evento conta com o apoio da Fajers (Federação das Associações de Jovens Empresários do RS) e do Sindilojas Jovem – Regional Bento Gonçalves.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul