Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

A nova reunião entre as partes ocorreu na tarde desta quinta-feira (18). Foto: Divulgação/SGGE

O presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman, apresentou ao governo do Estado o protocolo de retorno e conclusão do Gauchão Ipiranga 2020. A nova reunião entre as partes ocorreu na tarde desta quinta-feira (18).

O documento, elaborado pela Federação Gaúcha de Futebol, foi entregue ao secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas, e ao secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal. O plano será avaliado pelo corpo técnico do Piratini, e a expectativa é de que haja um retorno na próxima semana.

O protocolo reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas. Entre os apontamentos, estão a redução do número de sedes da competição, a testagem de todos os envolvidos e recomendações que vão desde a chegada ao estádio até as entrevistas coletivas pós-jogo.

O Gauchão Ipiranga 2020 foi suspenso em 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus. Há três rodadas da Taça Francisco Novelletto Neto (2º turno) pendentes, além dos confrontos de semifinal e final. Caso o vencedor não seja o Caxias (campeão do 1º turno), haverá, ainda, a disputa da finalíssima.

Secretário realiza visitas técnicas a estádios da dupla Grenal

O secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas, realizou visitas técnicas na Arena do Grêmio e no Estádio Beira-Rio, tendo como objetivo verificar os protocolos de segurança e medidas adotadas no treinamento dos atletas, que vêm sendo realizados gradativamente, seguindo os decretos do governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre em virtude da pandemia. Na quarta-feira (17), à tarde, Vargas esteve reunido com a diretoria do Grêmio, durante a visita realizada na Arena. Na quinta-feira (18) pela manhã o encontro foi com a direção do Internacional, no Beira-Rio. Na ocasião, Vargas acompanhou o procedimento da chegada dos atletas, incluindo a oximetria, medição de temperatura e todos os cuidados protocolares no ingresso ao Centro de Treinamento.

