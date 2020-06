Esporte Marchezan apresenta situação epidemiológica da Capital a presidentes da dupla Gre-Nal

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Prefeito apresentou situação epidemiológica da Capital e reforçou disposição ao diálogo com todos os setores. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Prefeito apresentou situação epidemiológica da Capital e reforçou disposição ao diálogo com todos os setores. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu-se, nesta quinta-feira (18), em videoconferência, com os presidentes do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e do Internacional, Marcelo Medeiros, para apresentar a situação epidemiológica da Capital e manter a agenda de diálogo com todos os setores, como vem fazendo desde o início da pandemia. Marchezan afirma que o momento é de preocupação devido ao aumento da velocidade na ocupação de leitos de UTIs e que existe o risco de o sistema de saúde da cidade entrar em colapso nos próximos dias, caso a demanda siga em ritmo acelerado. Na tarde desta quinta-feira, dos 612 leitos de UTI, 506 (82,5%) estavam ocupados e 75 (12%) eram por pacientes com diagnóstico de Covid-19.

“Vínhamos em uma crescente de liberação gradual de atividades econômicas, mas nos últimos dez dias a demanda por leitos de UTI aumentou, e é preciso reduzir a circulação de pessoas. Não queremos chegar ao extremo de decretar o lockdown” – Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Os dirigentes apresentaram o plano de protocolo atual adotado pelos clubes e um modelo que possibilite a volta das atividades coletivas de forma progressiva e segura. O presidente do Grêmio garante que a dupla Gre-Nal pode servir de exemplo a outras categorias. “Estamos pleiteando a possibilidade de treinar, avançar um pouco mais nos protocolos e estimular os exemplos de controle a partir do futebol”, diz Bolzan.

Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, reforça que o posicionamento do clube vai ao encontro do Grêmio e que os protocolos de saúde estão alinhados com o time. “O ambiente do futebol é atípico, os atletas não transitam em ambientes coletivos. Criamos protocolos seguros e mais próximos do risco zero de contaminação”, garante Medeiros.

O secretário-adjunto da Saúde de Porto Alegre, Natan Katz, destaca que a prefeitura escreveu uma normativa para avaliação de surtos e elogiou as medidas tomadas pelo Grêmio e Internacional. Também participaram da reunião o secretário municipal extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno Miragem; Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio; Márcio Dornelles, médico do Grêmio; Luiz Antônio Crescente, médico do Inter; e Rodrigo Caetano, dirigente do Inter.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte