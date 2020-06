Esporte Clubes da Divisão de Acesso e Segunda Divisão receberão doação de mil cestas básicas da Federação Gaúcha de Futebol

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

A iniciativa, segundo a FGF, reafirma o compromisso social da entidade com seus filiados. Foto: Divulgação/FGF A iniciativa, segundo a FGF, reafirma o compromisso social da entidade com seus filiados. (Foto: Divulgação/FGF) Foto: Divulgação/FGF

Empenhada em minimizar os impactos financeiros da pandemia de coronavírus sobre os clubes, a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informa que doará 1000 cestas básicas para as equipes que disputam a Divisão de Acesso e a Segunda Divisão do campeonato estadual. A iniciativa, segundo a FGF, reafirma o compromisso social da entidade com seus filiados.

Serão distribuídas 30 cestas para cada um dos times. No formato atual das competições, Acesso e Segundona somam, juntos, 32 participantes.

As doações serão viabilizadas a partir dos próximos dias. Cada dirigente ficará responsável pela destinação ao seu respectivo quadro de colaboradores. Mais informações e eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo email operacoes@fgf.com.br.

