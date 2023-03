Futebol Federação Gaúcha de Futebol Conecta promove primeiro evento de 2023 com o treinador Paulo Victor Gomes

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

O encontro tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos Foto: Divulgação/FGF

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), através do seu Departamento de Capacitação, realiza o primeiro encontro do projeto Conecta em 2023. Neste sábado (11), a partir das 10h, o evento “Conversando com Paulo Victor Gomes – Do treino à competição” acontece no auditório da sede da FGF. A mediação será do doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano, professor José Cicero Moraes.

Técnico da categoria Sub-20 da Sociedade Esportiva Palmeiras, Paulo Victor é o atual bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-20, em 2022. Ele também tem experiência como treinador das categorias Sub-15 e Sub-17 da Seleção Brasileira e como auxiliar técnico do Sub-20 e da Seleção Olímpica do Brasil. Além da pós-graduação em futebol e futsal, Paulo Victor tem as licenças de treinador das categorias C, B, A e Pró, da CBF.

O encontro tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando o aperfeiçoamento dos processos através da troca de experiência com um técnico de alto nível do futebol brasileiro. O evento é aberto a todos os interessados no tema, tendo como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física e dirigentes.

O projeto FGF Conecta, lançado em 2021, sob coordenação dos professores Ademir Calovi e José Cicero Moraes, tem o intuito de compartilhar conhecimento e conectar clubes, dirigentes, torcedores e público em geral.

Serviço

Local – Auditório da FGF

Data e horário – Sábado, ço, das 10h às 12h

Ingressos para público geral – R$ 70,00

Ingressos para clubes filiados – R$ 70,00 (Na compra de três ingressos, ganhe uma cortesia)

Inscrições em: https://conecta.fgf.com.br/

