Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Conectar clubes, dirigentes, torcedores e o público em geral. Esse é um dos objetivos do FGF Conecta, um curso voltado para a construção do futebol e dos futebolistas do futuro. O primeiro módulo será realizado de forma presencial no auditório da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), nesta quinta-feira (7), das 18h30 às 22h30, marcando o primeiro evento do ano.

Com foco na formação de jogadores de alto rendimento, o curso é voltado para técnicos, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física, dirigentes e demais interessados na área esportiva, e conta com a mediação por parte do doutor em Ciências do Desporto e mestre em Ciência do Movimento Humano, professor José Cicero Moraes.

As aulas, que acontecerão de forma híbrida, serão divididas em dois módulos, tendo como palestrante o professor das licenças C, B, A e Pro de Formação de Treinadores da CBF Academy, Carlos Rogério Thiengo. O objetivo é capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, focando no aperfeiçoamento dos processos que fazem parte das etapas da formação esportiva no futebol. As vagas são limitadas e as inscrições vão até esta quarta-feira (6). Confira os painéis:

– A formação de futebolistas;

– As etapas da formação esportiva no futebol;

– O currículo e o processo de formação de futebolistas;

– A instituição esportiva;

– A formação integral (pessoal e profissional);

– A formação esportiva.

