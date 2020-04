Agro Federarroz alerta para comércio de agroquímico falsificado nas lavouras

13 de abril de 2020

A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) está comunicando os produtores do Estado sobre a falsificação do herbicida Gamit 360 CS®, produzido pela FMC. A entidade reforça que o uso deste produto ilegal poderá reverter em riscos e prejuízos imensuráveis e irrecuperáveis à lavoura de arroz, sem prejuízo da incidência de sanções administrativas, cíveis e penais ao produtor, conforme a legislação.

Juntamente com a FMC, a Federarroz está salientando aos arrozeiros que os produtores devem buscar a aquisição dos defensivos somente por meio de canais autorizados de venda. A empresa enfatiza também que o produto é exclusivo da companhia e que sua compra deve ser realizada por meio de distribuidores oficiais, pois devido a sua ampla utilização, tem sido alvo de falsificação, o que pode expor a lavoura a riscos.

A Federarroz e a FMC lembram ainda, em comunicado emitido aos orizicultores, que os produtos são de uso agrícola e que devem ser seguidos critérios para a sua utilização, como a consulta a um engenheiro agrônomo e a leitura do rótulo, seguindo todas as instruções, restrições e precauções de uso do produto.

