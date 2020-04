Agro Associação Brasileira de Hereford e Braford promove ajuste no Registro de Produtos de Cruzamento

13 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ ABHB)

A Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) aprovou o ajuste financeiro temporário para o Registro de Produtos de Cruzamento. A Tabela de Emolumentos previa o custo de R$ 13,00 por animal, já o novo valor proposto é de R$ 9,00 para sócios e não sócios. A iniciativa leva em consideração o cenário atual e tem como objetivo incentivar as vendas de animais padrão HB em remates virtuais.

A iniciativa também pretende fomentar ainda mais o crescimento das raças Hereford e Braford nos diversos estados do país e oferecer uma nova opção comercial para os produtores. “Já havíamos recebido algumas consultas sobre o valor de certificação dos animais de produto de cruzamento, porém diante do atual e difícil cenário pelo qual o país está passando, decidimos, como forma de ajuda e fomento fazer uma formatação nos preços e chegamos a um novo valor. Com isso, além de promover o crescimento das raças, também estamos dando um estímulo ao produtor”, afirmou o presidente da ABHB, Luciano Dornelles.

