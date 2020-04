Agro Valor Bruto da Produção da safra gaúcha de verão deve apresentar queda para R$ 15,48 bilhões

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ FecoAgro RS)

Devido a estiagem que se enfrenta desde novembro do ano passado no Rio Grande do Sul, haverá uma perda no Valor Bruto da Produção (VBP). A seca prejudicou a safra de verão, no qual a queda pode chegar a R$ 15,48 bilhões. A projeção foi realizada pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS). O estudo levou em conta as culturas da soja e do milho, na qual conforme dados da Rede Técnica Cooperativa (RTC) chegaram a quebras de 47,2% e 30%, respectivamente.

Segundo a FecoAgro/RS, no caso da soja, a projeção de perdas é de 9,44 milhões de toneladas de uma previsão de cerca de 20 milhões de toneladas, ficando em 10,56 milhões de toneladas. De um VBP inicial de R$ 30 bilhões estimado, deve chegar a R$ 15,84 bilhões, fechando o número em R$ 14,16 bilhões. Já no caso do milho, a safra esperada era de 5,9 milhões de toneladas e reduziu para 4,13 milhões de toneladas, redução de 1,77 milhões de toneladas. A queda no VBP é de R$ 1,32 bilhões, passando de R$ 4,42 bilhões para R$ 3,09 bilhões.

O estudo da FecoAgro/RS foi feito com base em preços da segunda semana de abril e leva em conta ainda que as perdas podem ser maiores dado que restam parte da safra tanto de soja como de milho para serem colhidas. O levantamento ainda indica que as perdas superam em muito se levar em conta o desembolso que o produtor teve com os insumos usados e com perda da safra, que reduziu a receita esperada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro