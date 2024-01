Acontece Federasul retoma atividades em reunião no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, participará do encontro, marcado para esta sexta (26), em Osório. Foto: Divulgação/Federasul Rodrigo Sousa Costa, vai iniciar o seu mandato de dois anos em 1º de janeiro. (Foto: Divulgação/Federasul) Foto: Divulgação/Federasul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) reunirá nesta sexta-feira (26), em Osório, no Litoral Norte gaúcho, lideranças empresariais de todo estado para o evento que dará a largada às atividades da entidade no ano de 2024. O presidente Rodrigo Sousa Costa, a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Simone Leite, e o vice-presidente de Integração Rafael Goelzer farão a abertura da reunião de integração.

O momento terá como pauta principal os impactos sociais e econômicos dos decretos recentemente publicados pelo Governo do Estado, que aumentam impostos e transferem ônus e responsabilidades para população gaúcha. A análise sobre esse tema será feita pelo diretor da Federasul, Altair Toledo.

O encontro, que prevê também espaço para depoimentos dos presidentes e diretores das associações comerciais e industriais filiadas, contará com uma palestra do vice-presidente da entidade, Fernando Marchet, que fará uma análise econômica dos fatos atuais e apontará as expectativas para o ano que está iniciando.

O cenário político também será tema de debate através da participação dos deputados federais Pompeu de Matos e Any Ortiz, que farão uma análise dos desafios parlamentares previstos para o ano de 2024.

No evento, que será realizado no Complexo Eólico de Osório, as lideranças empresariais farão ainda um balanço de 2023, além de analisar as perspectivas para 2024. A reunião termina com a aprovação do calendário de atividades previstas este ano e com a apresentação da Carta de Osório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/federasul-atividades-reuniao-no-litoral-norte/

Federasul retoma atividades em reunião no Litoral Norte

2024-01-23