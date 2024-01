Acontece Ostara apresenta novidades no menu de verão com ingredientes locais e frutas da estação

Restaurante é localizado dentro da Vinícola Monte Astral, em Farroupilha. Foto: Felipe Fraga Foto: Felipe Fraga

Inaugurado recentemente na Serra Gaúcha, o restaurante de gastronomia sulista Ostara apresenta dez novidades para o menu de verão. Localizado dentro da Vinícola Monte Astral, em Farroupilha, na divisa com Pinto Bandeira, o cardápio do espaço leva a assinatura dos chefs gaúchos Felipe Di Sicca e Raphael Dittrich. Para a estação mais quente, foram criadas opções para o almoço, à la carte ou harmonizado em cinco tempos, com ingredientes frescos e artesanais de produtores locais e frutas da estação, proporcionando uma experiência autêntica e de alta qualidade.

Trazendo o “sabor do mar” para a mesa, uma nova opção de entrada apresenta técnicas apuradas dos chefs na criação do alho-poró confit envolto em folha nori, finalizado com bottarga (ova de tainha curada no Rio Grande do Sul) e gel de limão.

Entre as proteínas, a novidade é o peixe do dia grelhado, acompanhado do vinagrete de feijão fradinho, levando mais refrescância ao prato. Outra opção inédita vinda do mar é o Camarão Rosa GG na brasa com pesto de coentro. As novas guarnições trazem a batata em duas texturas: purê com queijo parmesão RAR, de Vacaria (RS), e batata fondant, cozida em baixa temperatura com azeite de oliva gaúcho e finalizada na frigideira com sálvia crocante e aioli, unindo maciez e crocância a cada garfada.

O “Carreteiro da Terra”, um dos sucessos do Ostara, é apresentado em uma nova versão, com mais acidez no sabor. Além do arroz biodinâmico, o prato leva roti de legumes e vegetais tostados com alho negro – com destaque para a deliciosa abobrinha orgânica local com pingos de gel de limão.

Trazendo ingredientes locais e frutas da estação, as novas sobremesas surpreendem pela criatividade e sabor. “Chocolate e Frutas Vermelhas” é uma mousse de chocolate 70% da Magian Cacao, com coulis de morango e framboesas da Zita Orgânicos e tuile de cacau e praliné.

Outros destaques são a nova versão da “Not Cheesecake”, uma torta vegana cremosa de castanha de caju, com confit e gel de pessêgo e “terra” de semente de girassol, e o inédito gelato de iogurte local da Così, com caramelo crocante de mel de abelha nativo e gel de limão siciliano.

O restaurante manteve entradas e guarnições do menu anterior e sua excelente curadoria de opções de cortes de carne uruguaios e gaúchos e o carro-chefe da casa: o galeto desossado com de roti de frango e sálvia crocante.

Com as novidades criadas para o verão, haverá uma nova opção de menu harmonizado chamado “Menu Mar”. O público vegano poderá experienciar o “Menu Demeter” completo, que anteriormente era vegetariano. Todos os pratos harmonizam com a carta de vinhos variada da casa, que inclue os rótulos biodinâmicos da Vinícola Monte Astral, produzidos com intervenção mínima.

Sobre Restaurante Ostara

Arquitetura, design, vinhos, gastronomia e uma bela paisagem convergem no restaurante Ostara, que busca oferecer uma experiência gastronômica sulista, no qual o contato com a natureza e o produtor rural se estabelece de maneira íntima, sempre com o objetivo de utilizar os melhores insumos e técnicas disponíveis.

Combinando sustentabilidade e tecnologia, o projeto do restaurante de 470m² foi todo executado com madeira de reflorestamento engenheirada. O nome Ostara tem origem na Deusa da Primavera, que segura um ovo em sua mão enquanto observa uma lebre, símbolos da fertilidade e do início de uma nova vida.

