Acontece Federasul retoma reunião-almoço Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Rodrigo Constantino, presidente do Conselho do Instituto Liberal, será o palestrante. Foto: Divulgação Rodrigo Constantino, presidente do Conselho do Instituto Liberal, será o palestrante. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Tá na Mesa promovido pela Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), terá sua estreia de 2020, dentro do protocolo estipulado pelas autoridades de saúde. O encontro, que já conta com mais de 1000 edições, desde sua criação, vai acontecer em transmissão ao vivo pelo Facebook na próxima quarta-feira (29), das 12h as 13h30.

Com o tema “Superando a crise: conciliando saúde e economia”, a Federasul convidou como palestrante o economista, Rodrigo Constantino, presidente do Conselho do Instituto Liberal. Escritor de vários livros, entre eles o bestseller “Esquerda Caviar”, o também colunista integra o Instituto Millenium.

O painel será comandado pela presidente da Federasul, Simone Leite, e a versão online do encontro terá uma hora e meia de duração. Pontos como isolamento e distanciamento social, os reflexos na economia, a adoção da horizontalidade e da restrição apenas aos integrantes do grupo de risco, serão alguns subtemas que serão abordados durante a conversa com Constantino.

A Federasul reafirma, com esta atitude, a importância da observação dos protocolos de saúde pública e lembra que a edição do Tá na Mesa, irá observar essas regras, mesmo sendo ambiente virtual. O público e jornalistas interessados no tema poderão fazer perguntas durante a live.

