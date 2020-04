Porto Alegre Publicado edital para investimento de R$ 8,9 milhões em redes de água

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Obras são essenciais para manutenção das redes públicas e melhoria no abastecimento dos sistemas. Foto: DMAE/PMPA

Após a revisão de contratos para enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Porto Alegre afirma que mantém obras consideradas essenciais, com recursos próprios, e garante a continuidade de obras realizadas com financiamentos chamados de “carimbados” – que devem ser utilizados rigorosamente para o que está proposto no contrato.

Nesta sexta-feira (24), atendendo a esta determinação, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) publica no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa – páginas 29 e 30) um edital para execução de obras nas canalizações de água em diversas regiões da cidade, com investimento de cerca de R$ 8,9 milhões, de recursos oriundos da tarifa paga pelos usuários dos serviços.

São obras essenciais para a manutenção das redes públicas e melhoria no abastecimento dos sistemas da Capital, uma vez que minimizam as ocorrências de manutenção, as perdas de água e ampliam o abastecimento à população.

