Todos os animais são castrados, microchipados e vacinados.

Porto Alegre, RS 10/4/2022: A prefeitura, através do Gabinete da Causa Animal, realizou neste domingo, 10, um evento de adoção de animais no Parque Germânia, das 10h às 15h. A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa/SP), parceira da Prefeitura de Porto Alegre e responsável pela albergagem e gerenciamento das adoções de cães e gatos na Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), e a Santuário Pet, firmaram um instrumento de parceria visando à mútua cooperação para a realização do evento na Capital. O Me adote, disponibilizou para adoção sete cães resgatados de maus tratos ou de abandono em ações desenvolvidas pelo Gabinete da Causa Animal. Foto: Alex Rocha/PMPA

Foto: Alex Rocha/PMPA