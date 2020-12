Porto Alegre Feira de Natal do Bom Fim começa nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Além de ser uma opção para adquirir presentes, evento valoriza a economia local. Foto: Brayan Martins/PMPA Além de ser uma opção para adquirir presentes, evento valoriza a economia local. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A 36ª Feira de Natal do Bom Fim ocorre a partir desta segunda-feira (14) no canteiro central da avenida José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar, das 16h às 21h. Velas decorativas, bonecas de tecido, artesanato em vidro, brinquedos em madeira, artigos em tricô e crochê, couro, tecido e prata serão alguns dos produtos comercializados no local até sexta-feira (18).

A realização da feira tem o apoio da Coordenação de Fomento de Atividades da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Seguindo os protocolos de segurança, as bancas deverão manter cinco metros de distância, entre outras medidas.

“Além de ser uma opção para adquirir presentes para as festas de fim de ano, a feira valoriza a economia local, uma vez que os 35 artesãos inscritos são de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre”, destaca o coordenador de Fomento de Atividades da SMDE, Luiz Augusto Blorov dos Santos.

Procon Porto Alegre orienta consumidores para as compras de Natal

Com a chegada do fim de ano, o pagamento do 13º salário e as festas, é comum o aumento de consumidores buscando presentes para familiares e amigos. Para melhor orientá-los sobre os cuidados que devem ser tomados no momento das compras de Natal, o Procon Porto Alegre, órgão vinculado à SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), elaborou uma série de dicas e cuidados que devem ser tomados.

A nota fiscal e o cupom fiscal são documentos de fornecimento obrigatório, e se equivalem para fins de garantia, mas o cupom fiscal se desgasta muito facilmente tornando-se ilegível com o passar do tempo, perdendo o seu valor. A recomendação, neste caso, é tirar uma cópia ou solicitar ao vendedor uma nota fiscal completa para evitar problemas.

Em relação ao pagamento, o consumidor precisa estar atento, pois os comerciantes estão autorizados a praticar preços diferenciados para pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito e débito. Havendo desconto para pagamento em dinheiro, o fornecedor deve informar, em local visível. Lembre-se que o pagamento à vista possibilita, em alguns casos, negociar melhores descontos. Ao optar pelo parcelamento, tire todas as dúvidas quanto ao número e valor das parcelas, taxa de juros ao mês e ao ano, encargos e o valor total do produto adquirido à prazo.

Ao retirar na loja ou ao receber em casa, certifique-se de que o produto encontra-se em boas condições, se a voltagem está correta no caso dos eletrônicos e se não há falta ou falha de algum acessório. Quanto aos eletrônicos, o produto deve vir acompanhado do manual de instruções em língua portuguesa e a relação da rede autorizada de assistência técnica.

No caso de perfumes e cosméticos, a embalagem deve conter as informações em língua portuguesa, como instruções de uso, características, registro no órgão competente, validade, composição, quantidade, identificação sobre o fabricante/importador, entre outras.

Ao comprar brinquedos, confira se o produto possui o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e a faixa etária indicada no selo. A certificação do Inmetro é é importante, pois garante qualidade e segurança ao produto.

Quando fizer compras pela internet, fique atento. Informações como o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), endereço físico e canais de troca e atendimento devem estar visíveis no site. Verifique se há cobrança de frete ou outras taxas e se o prazo de entrega atende as suas expectativas. Ao efetuar a compra, imprima ou salve em seu computador/celular a página do site com os dados e protocolo. Antes de enviar o número do seu cartão de crédito e dados pessoais, observe se a loja possui conexão de segurança (como endereço iniciado por https:// e cadeado ativado, por exemplo). Se for a primeira compra no estabelecimento, consulte plataformas que avaliam a reputação do lojista.

O prazo para reclamações é de 30 dias para produtos não duráveis (como alimentos) e 90 dias para os bens duráveis (aparelhos celulares, eletrodomésticos). Exija sempre o documento fiscal, que comprova a relação de consumo e é necessário para efetuar uma reclamação.

As lojas físicas não são obrigadas a efetuar troca de produtos apenas pelo descontentamento do cliente. A lei prevê que o direito de arrependimento pode ser exercido em até sete dias após o recebimento do produto exclusivamente para compras efetuadas fora do estabelecimento comercial (ou seja, via internet, telefone, catálogos, em domicílio, telemarketing, etc.). Porém, se o estabelecimento possuir uma política de trocas de produtos, deve cumpri-la. Caso necessite do benefício da troca, o consumidor deve buscar orientação com o vendedor antes de efetuar a compra e solicitar por escrito, na nota fiscal ou em etiqueta afixada ao produto, o prazo para exercê-lo.

