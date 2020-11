Dicas de O Sul Feira do Livro: confira a programação para este fim de semana

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro)

O fim de semana está recheado de programação literária para todas as faixas etárias na Feira do Livro de Porto Alegre. Neste sábado (07), os eventos iniciam às 14h, com Artes Kombinadas com Maurício Alves para a criançada. Também às 14h, acontece o 4º Encontro de Práticas de Mediação de Leitura Literária. O encontro virtual vai ter início com a palestra: Leitura compartilhada: Diálogos entre a obra, com o mediador e leitor Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI).

O primeiro lançamento de hoje está marcado para as 15h30. O médico Nilson Luiz May apresenta o seu livro ‘Liderança Duradoura’, no qual aponta caminhos para os líderes do presente e do futuro. A mediação ficará a cargo do professor e gestor Cláudio Senna Venzke.

Já às 18h vai rolar um bate-papo do escritor Jim Anotsu, autor de “A batalha do Acampamonstro” (Nemo, 2018) e de livros inspirados no Minecraft, como “A vingança de Herobrine” (Nemo, 2016), com o escritor e designer de jogos Felipe Dal Molin. A dupla falará sobre Games e Literatura: uma jornada de muitas fases. A jornalista Adriana Amaral será responsável pela mediação.

Para encerrar o sábado, às 19h30 a poeta e slammer Mel Duarte, autora de “Negra nua crua” (Ijumaa, 2017) e organizadora da antologia “Querem nos calar: Poemas para serem lidos em voz alta” (Planeta, 2019), e os escritores e slammers Lella Alves e Bruno Negrão, vão recitar poesias. A mediação será do comunicador Mark B.

Domingo (08.11)

O domingo (08) começa às 11h com o lançamento do livro ‘Catarina e a Orquestra do Vovô Batutinha’, com a participação do escritor Ricardo Petracca, do ilustrador Maurizio Manzo e de Her Agapito, do Conselho Diretor da Orquestra Petrobras Sinfônica.

Na parte da tarde, às 18h, duas autoras argentinas, que têm em comum suas obras insólitas e corajosas, conversam sobre ficção e realidade: Ariana Harwicz, autora de “Morra amor” (Instante, 2019) e “A débil mental” (Instante, 2020), e Mariana Enríquez, autora de “Este é o mar” (Intrínseca, 2019) e “As coisas que perdemos no fogo” (Intrínseca, 2017). O debate terá mediação da professora Lélia Almeida (“Numa estrada sem fim que carrego aqui dentro” / Casa Verde, 2019).

A programação de domingo vai encerrar com o poeta e cronista Fabrício Carpinejar. Ele irá conversar com a mãe, poeta e ex-patrona da Feira, Maria Carpi (“O que resta está por vir” / AGE, 2019), sobre relacionamentos e emoções. A mediação será de Mário Corso (“O lacaniano de Passo Fundo / Arquipélago, 2018).

