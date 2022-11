Feira do Livro Feira do Livro de Porto Alegre registra grande público nos primeiros dias

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O tema principal do evento deste ano são as comemorações dos 250 anos da Capital Foto: PMPA/Divulgação Neste ano, o tema principal são as comemorações dos 250 anos da Capital. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aberta oficialmente na última sexta-feira (28/10), a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre 2022 tem atraído um grande público para conferir as 71 barracas instaladas na Praça da Alfândega. Neste ano, o tema principal são as comemorações dos 250 anos da Capital.

Na terça-feira, 1º, dia útil, era grande a presença de público nos estandes por volta de 15h, algo percebido também pelos livreiros e editores desde o primeiro fim de semana.

Para o editor João Carneiro, da Tomo Editorial, ex-presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro por duas gestões, isso demonstra a força da Feira do Livro como um espaço de pluralidade de ideias. “A praça é um espaço de encontro, que permite às pessoas dialogarem e entenderem que a diferença expressa nos livros é uma riqueza muito importante”, avalia.

“Muitos clientes chegam aqui procurando livros para repor suas estantes, após dois anos dentro de casa, devido à pandemia. Foi um período que a leitura ajudou a suportar”, explica Carneiro. A Tomo Editorial nasceu em 1995 e é uma editora que permanece pequena por opção, com foco em coleções especiais e nos “long sellers”, como são chamados os livros que não são lançamentos e costumam vender o ano todo.

Primeiro ano

Já na barraca da Zouk Editora se destacam livros de sociologia, crítica literária, filosofia e política, além de autores estreantes. “É nosso primeiro ano na feira. Brinco que é tudo festa, mas olhando pelo movimento, tem sido muito bom. A expectativa é grande para um resultado positivo nos negócios”, explica João Xavier, editor da Zouk.

Para a Editora Edelbra, focada em literatura infantojuvenil, a edição 2022 é especial porque permite o contato mais próximo entre leitores e expositores. Sem máscaras, as pessoas circulam livremente, manuseiam os livros e conversam entre si. Algo que não ocorreria um ano atrás, por exemplo. A presença de crianças no local é constante durante o evento. “A vacinação ajudou muito neste sentido. Mesmo o álcool em gel, que temos aqui, quase ninguém utiliza”, pondera Marília de Oliveira, da Edelbra.

A prefeitura conta com um estande de 30 metros quadrados, próximo da avenida Sepúlveda, com atividades educacionais e culturais durante todo o evento. Ações de conscientização sobre os cuidados da cidade, por meio da campanha A gente vive, a gente cuida, também ocorrerão no espaço. Veja o calendário completo aqui.

Doação

O Gabinete da Primeira-Dama está com uma ação de recolhimento de brinquedos e livros na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. As doações serão destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade social nas iniciativas promovidas pelo gabinete. Livros e brinquedos novos ou em bom estado podem ser entregues no coletor localizado entre os estandes da prefeitura de Porto Alegre e o de autógrafos.

A gente vive, a gente cuida é um movimento que convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver. Coordenada pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS) da prefeitura, a iniciativa tem duração de 30 meses. Assista ao vídeo da campanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Feira do Livro