Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

A entrada é gratuita e o evento ocorre das 12h às 18h Foto: Jefferson Bernardes/PMPA (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O Jardim do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) recebe neste domingo (28), mais uma edição da Feira Vegana na rua 24 de Outubro, 200, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A entrada é gratuita e o evento ocorre das 12h às 18h.

A principal novidade desta edição é a banca de queijos veganos e de salgados italianos, tudo feito de maneira artesanal. Também haverá a oferta de alfajores e produtos livres de glúten. Serão expostos ainda vários tipos de cogumelos in natura e antepastos.

A feira ocorre no Jardim do Dmae desde 2021. “O público se identifica por ser em local ao ar livre e ter a proposta de unir as pessoas, com a ideia de ser um grande piquenique no jardim’’, afirma a organizadora do evento, Taís Pereira.

São 24 expositores, ofertando os tradicionais sushis veganos, cervejas artesanais, salgados de festa e doces variados. As bancas de artesanato em cerâmica são outro atrativo, com diversos artistas expondo os seus trabalhos.

O evento é beneficente e o valor arrecadado é destinado para os 295 animais resgatados pela ONG Movimento de Defesa Animal do RS. Durante a feira, haverá arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No jardim, não é permitido a entrada e circulação de animais, praticar esportes e andar de bicicleta. Se as condições climáticas não forem favoráveis, o evento será adiado.

