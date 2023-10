Porto Alegre Feirão de Empregos ofertará mais de 2,7 mil empregos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, 31 representantes de grandes empresas estarão no local entrevistando candidatos. Foto: César Lopes/PMPA Ao todo, 31 representantes de grandes empresas estarão no local entrevistando candidatos. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta (19) e sexta-feira (20), Porto Alegre terá uma nova edição do Feirão de Empregos, com oferta de 2.739 vagas. Promovido pela prefeitura, o evento será em frente ao Sine Municipal, na avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico, das 9h às 16h.

A estrutura, conforme o ente público, garantirá o atendimento de até mil candidatos por dia. Ao todo, 31 representantes de grandes empresas estarão no local entrevistando candidatos. O feirão terá ainda uma programação que inclui palestras de capacitação, oficinas, apoio e orientação para organização de currículos, cabide solidário para processo de seleção, entre outros serviços. Nos dois dias do feirão, das 14h às 17h, serão ofertados serviços de corte de cabelo e de manicure pela Associação Amigos da Restinga.

“Este feirão é um dos maiores eventos desse tipo nos últimos anos. A nossa maior preocupação é ajudar os candidatos e as empresas para viabilizar o preenchimento das vagas. Por isso, haverá uma ampla rede de apoio para quem estiver procurando emprego”, destaca o titular da pasta, Tiago Simon.

“A verdadeira inclusão social passa pelo trabalho. Queremos desenvolver a potencialidade dos trabalhadores da Capital mediante a capacitação técnica e a orientação para o mercado”, complementa.

Das 2,7 mil vagas, 721 são de posições que poderão ser preenchidas após entrevistas feitas no próprio feirão, com representantes das contratantes. Dessas, 24 estão reservadas para PCD e outras 50 para imigrantes, que também terão acesso a materiais traduzidos para espanhol, inglês e idiomas locais de Haiti e Senegal.

As demais vagas são do cadastro regular do Sine e as entrevistas para essas posições serão agendadas para as próximas semanas com as empresas contratantes.

Programação

Quinta-feira

9h – Acolhimento e entrega de fichas de atendimento

9h – Palestra: A importância da inclusão no mercado de trabalho, com Susana Ortiz (coordenadora de RH da Panvel)

10h – Abertura oficial

11h – Palestra: Soft skills: Habilidades comportamentais para o mercado de trabalho, com Cristina Thudium (psicóloga e consultora de RH)

12h – Intervalo

13h – Palestra: Boas práticas no ambiente de trabalho, com Elisa Pesa (gestora de RH da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre)

14h – Painel: O mercado de trabalho para imigrantes, com Iurqui Pinheiro da Rocha (Organização Internacional para Migrações)

14h30 – Workshop: Como se preparar para uma entrevista de emprego, com Patrícia Couto (professora do Senac Tech)

Sexta-feira

9h – Acolhimento e entrega das fichas

10h – Palestra: A importância da qualificação profissionalizante, com Pedro Paulo Vizzotto (administrador e ex-diretor do Senai e do Senac)

11h – Palestra: Como ingressar no mercado de trabalho de tecnologia, com Daniela Favaretto (diretora do Senac Tech)

12h – Intervalo

13h – Palestra: Desafios no preenchimento de vagas de trabalho, com Wilson Rezende (gerente do Vantajão Atacado, pertencente ao Grupo Andreazza)

14h – Painel: O mercado de trabalho para imigrantes, com Sebastián Quintana (Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento)

14h30 – Workshop: Como se preparar para uma entrevista de emprego, com Adriana Sommer (analista de Captação de Talentos do Sindha)

16h – Encerramento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/feirao-de-empregos-ofertara-mais-de-27-mil-empregos-em-porto-alegre/

Feirão de Empregos ofertará mais de 2,7 mil empregos em Porto Alegre

2023-10-18