Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Iniciativa é promovida pela QI Faculdade & Escola Técnica Foto: Divulgação Iniciativa é promovida pela QI Faculdade & Escola Técnica. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Mais de 400 vagas de emprego serão oferecidas na terça-feira (04) durante o 1º Feirão Online de Empregos e Profissões da Faculdade QI. O evento será gratuito e acontecerá das 9h às 18h. As inscrições podem ser feitas pelo link http://qi.rds.land/feirao-de-empregos.

Participarão da iniciativa mais de 20 agências de empregos e estágios com oportunidades para recolocação e primeiro emprego em Porto Alegre, Região Metropolitana, Caxias do Sul e Rio Grande, regiões onde a QI possui atuação.

Além do painel virtual com as vagas abertas, serão oferecidos debates e oficinas de qualificação on-line gratuitas em diferentes áreas, com os professores da instituição. Entre os temas que serão oferecidos estão empregabilidade no novo cenário, novas formas de trabalho, postura profissional, dicas para entrevista on-line, currículo e redes sociais. Também será abordado o mercado dos cursos técnicos nas áreas de Administração, Segurança do Trabalho, Informática, Logística e Contabilidade.

“Esse é um projeto social que a QI já desenvolve de forma presencial, alinhado à missão institucional de aproximar candidatos e empregadores, e que agora acontece pela primeira vez no ambiente virtual”, explica a gerente administrativa e gestora da Central de Vagas da instituição, Márcia Oliveira. A ideia é realizar vários feirões até o final deste ano para apoiar a retomada da economia gaúcha.

A QI Faculdade & Escola Técnica está completando 30 anos de atividades em 2020. O grupo tem mais de 15 unidades de ensino em diversos municípios do RS.

