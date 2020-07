O juiz federal Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, decidiu, nesta quinta-feira (30), suspender a ação penal contra o senador e ex-governador paulista José Serra (PSDB) e a filha dele, Verônica Allende Serra, por lavagem de dinheiro.

Em nota, o MPF (Ministério Público Federal) entendeu como “indevida” a suspensão do processo e afirmou que “adotará as providências cabíveis a fim de, oportunamente, retomar a ação penal instaurada”.

A Justiça Federal aceitou na quarta-feira (29) a denúncia realizada pelo MPF. No entanto, uma decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, horas antes, suspendeu todas as investigações da Lava-Jato sobre a campanha de Serra.