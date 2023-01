Grêmio Felipe Endres assume como novo técnico do time feminino do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Graduado em Educação Física, o profissional iniciou sua trajetória nas casamatas em 2008 Foto: Morgana Schuh/Grêmio Graduado em Educação Física, o profissional iniciou sua trajetória nas casamatas em 2008 (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação do Felipe Endres como novo técnico das Gurias Gremistas. O treinador já atuou no clube como treinador da Sub-23, em 2016 e 2017 e retorna para a temporada de 2023.

Graduado em Educação Física, o profissional iniciou sua trajetória nas casamatas em 2008, quando comandou uma das equipes de base do Porto Alegre F.C. No Brasil, além do Tricolor, foi técnico no Juventude e Pelotas. Como auxiliar técnico, trabalhou no Caxias, Chapecoense e Atlético Goianiense.

Endres ainda conta com passagens no exterior, à frente da equipe Sub-23 do South Melbourne, da Austrália e como auxiliar técnico do Deportivo Capiatá, do Paraguai. No currículo, soma os títulos de Campeão Brasileiro Série B e Catarinense, conquistados em 2020 na Chapecoense e de Campeão Goiano, na temporada passada.

Por definição do Conselho de Administração e do Departamento de Futebol Feminino, a ex-técnica Patrícia Gusmão assume um cargo de gestão no Clube, passando agora a ser Supervisora do Departamento de Futebol Feminino, ao lado de Osmar Lima.

