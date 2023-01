Inter Até o momento, Inter anunciou apenas um reforço para a temporada 2023

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mário Fernandes foi a única contratação da temporada de 2023 Foto: Ricardo Duarte/Inter Mário Fernandes foi a única contratação da temporada de 2023 (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para o inicio da temporada, o Inter anunciou apenas um reforço para a temporada 2023. O lateral-direito Mário Fernandes, que chegou por empréstimo do CSKA e assinou contrato por uma temporada.

Nas redes sociais, os torcedores colorados estão preocupados com o número de contratações do maior rival, o Grêmio. Isso parece não preocupar o ambiente do estádio Beira-Rio. A diretoria deve repetir a estratégia utilizada em 2022, quando as contratações foram efetuadas depois de janeiro.

Para efeito de comparação, na pré-temporada do ano passado, apenas três novos atletas estavam presentes. Wesley Moraes, Liziero e D’Alessandro. Até o fim daquele mês de janeiro, apenas David foi contratado.

Em fevereiro, Bustos, Gabriel e Bruno Gomes foram contratados pelo clube gaúcho. Em março, Wanderson e Alemão chegaram em Porto Alegre. Por fim, em abril, De Pena, Vitão, Renê, Alan Patrick e Pedro Henrique fecharam a lista de contratados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter