Grêmio Geromel tem lesão meniscal e pode ser desfalque no inicio da temporada

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

O zagueiro sentiu o problema no treino de quinta-feira, no CT Luiz Carvalho Foto: Reprodução O zagueiro sentiu o problema no treino de quinta-feira, no CT Luiz Carvalho (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (6) que o zagueiro Pedro Geromel sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e irá passar por uma cirurgia ainda nesta sexta para corrigir o problema.

Em nota oficial, o clube ainda não deu um prazo para a recuperação do defensor, mas ele deverá ser desfalque para o começo da temporada 2023. O Grêmio joga no dia 17 de janeiro, pela Recopa e a estreia no Gauchão acontece dia 22, contra o Caxias, no estádio Centenário.

