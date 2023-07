Acontece Fenasoja pode adiar edição de 40 anos do Festival Musicanto por falta de recursos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

O Festival, que é um dos principais eventos da música nativista, revelou artistas como Lenine Foto: Foto: Divulgação Foto: Foto: Divulgação

O Festival Musicanto, idealizado pelo músico gaúcho Luiz Carlos Borges e um dos principais eventos de música nativista do país, completa quatro décadas em 2023 – e pode alcançar a marca sem uma edição para comemorá-la. Programado para acontecer entre 16 e 18 de novembro, em Santa Rosa, o Musicanto não foi contemplado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC).

O evento, que tem custo estimado de R$ 600 mil, cumpre com todos os requisitos exigidos pelo mecanismo de apoio a produções artísticas e culturais. O projeto apresentado ao Conselho Estadual da Cultura conquistou pontuação máxima na disputa pelos recursos, mas perdeu em um dos critérios de desempate.

Nesta sexta-feira (14), a Fenasoja 2024, organizadora do festival, divulgou uma nota informando que o Musicanto deve ser adiado, dada a inviabilidade de se arrecadar o montante necessário até a data prevista. O presidente do evento, Gerson Lauermann, lamenta a decisão do conselho e afirma que a definição deve vir na próxima semana. “Nossa esperança é que a Casa Civil sensibilize o governador Eduardo Leite a antecipar os R$ 20 milhões em recursos que devem ser disponibilizados em outubro. Se isso acontecer até semana que vem, mantemos a data. Se não, o Musicanto precisará acontecer em maio de 2024, junto com a Fenasoja.”

De acordo com Lauermann, não há possibilidade de realizar o festival se a Secretaria Estadual da Cultura não liberar os R$ 600 mil nos próximos sete dias. O projeto até poderia ser reapresentado para o conselho, mas o prazo de avaliação, que pode se estender por até 120 dias, impediria a organização das atividades em tempo hábil.

“De qualquer forma, o evento sai – mesmo que precise ser em 2024. Nossa expectativa é que, no ano que vem, a LIC tenha novos critérios de seleção e possa olhar de uma forma diferente para os eventos tradicionais como o Musicanto, que tem uma importância muito grande para a comunidade cultural do Rio Grande do Sul e da própria América do Sul”, comenta o presidente.

2023-07-14