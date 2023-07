Acontece Sicredi União Metropolitana RS inaugura terceira agência em Cachoeirinha

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

O espaço busca proporcionar mais comodidade aos associados que residem ou têm seus negócios na zona norte da cidade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 27 de julho, ocorre a inauguração da terceira agência da Sicredi União Metropolitana RS em Cachoeirinha. Localizada na Avenida Flores da Cunha, 3779, a nova unidade chega para consolidar a cooperativa como instituição financeira com o maior número de agências e crescimento de negócios no município. O espaço busca proporcionar mais comodidade aos associados PF e PJ, que residem ou têm seus negócios na zona norte e nos bairros próximos ao Shopping do Vale e Parque da Matriz, que estão em pleno desenvolvimento.

Conforme o gerente da Agência Bom Princípio, Eduardo Gomes da Rocha, a agência foi planejada para oferecer a melhor experiência aos associados e a sociedade. O ambiente que é amplo, moderno, confortável e propício ao relacionamento, tem à disposição dos associados salas para reuniões com clientes ou fornecedores.

“Aqui, como em todos os 9 municípios de atuação da cooperativa (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão) temos uma equipe preparada para oferecer uma consultoria financeira personalizada e conectada com a realidade local. O foco da nossa nova agência é gerar mais negócios, produção e, inclusive, novas oportunidades de emprego para profissionais de Cachoeirinha e região na nossa equipe. Tudo isto evidencia a natureza do cooperativismo de desenvolver as regiões onde está presente”, afirmou Eduardo.

Para o presidente Ronaldo Sielichow, a cooperativa teve um crescimento sólido, vigoroso e sustentável nos últimos anos. Ressalta que a expansão veio acompanhada de um alto nível de satisfação dos seus mais de 87 mil associados e que cada vez mais as pessoas têm identificado o impacto econômico e social de uma cooperativa de Crédito em suas regiões.

“Sempre digo, não se ama desconhecido. À medida que os diferentes segmentos da sociedade conhecem o nosso modelo de negócio, aprovam e ficam conosco. Prezamos por um relacionamento longevo, próximo e transparente e Cachoeirinha é um exemplo disto, pois há 15 anos estamos aqui. Ao longo do tempo sempre buscamos contribuir com o desenvolvimento do município. É com muita alegria que atendemos um pedido dos cachoeirinhenses e entregamos esta agência no bairro Bom Princípio.”

