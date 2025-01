Acontece Fenin Fashion Gramado – Outono e Inverno acontece de 28 a 30 de janeiro na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

A Fenim Fashion é o maior encontro profissional da comunidade têxtil e do vestuário da América Latina Foto: Liane Neves/Divulgação A Fenim Fashion é o maior encontro profissional da comunidade têxtil e do vestuário da América Latina. (Foto: Liane Neves) Foto: Liane Neves/Divulgação

O Grupo Oracon, de Santa Catarina, e o ator Bruno Gissoni estarão presentes na Fenim Fashion de 2025, que acontece em Gramado, na Serra Gaúcha. A empresa levará para a feira marcas como Yacht e Arrow, apresentando estilo, elegância e performance.

O evento acontece do dia 28 a 30 de janeiro, das 10h às 19h, no Serra Park, em Gramado. O espaço fica localizado na Rua Viação Férrea, 100 – Bairro Três Pinheiros.

Na quarta-feira, dia 29 de janeiro, o ator Bruno Gissoni, embaixador da marca Yacht desembarca na feira. O artista estará no estande para receber os visitantes, compartilhar experiências e promover a nova coleção da marca.

A Fenim Fashion é o maior encontro profissional da comunidade têxtil e do vestuário da América Latina. Com mais de 59 edições realizadas no Brasil, a feira é dirigida principalmente aos lojistas em compras.

A edição de 2025 contará com um espaço maior, novos expositores e com a expectativa de receber mais de 20 mil visitantes lojistas de todo o país e do exterior, apresentando mais de 800 marcas de grife, como: Alpelo, Ana Gonçalves, Ana Rosa, Beth Fraga, Crocker, Declari, Empório B, Fasolo, Gangster, Grupo Oracon, JVL, Limite Urbano, Mooncity, Mochine, Nicoboco, Nina Morena, Pacific Blue, Pellini, Pelegrino, Pollen Modas, Queens, Rocka, Sallo, Sawary, Susan Zheng, The Style Box, VLC, entre outras.

“ A Fenim Fashion é uma feira diferenciada, que acontece todos os anos. Teremos mais um lançamento, com mais uma edição na serra gaúcha. Em um momento difícil para o Rio Grande do Sul, a Fenim ganha uma importância ainda maior, depois das enchentes que abalaram o nosso Estado, estamos refazendo, trazendo o que temos de melhor no segmento de moda e confecção, assim conseguimos dar a virada. Cada vez mais alimentando o turismo empresarial, onde os lojistas visitantes irão sentir e usufruir os benefícios de estar em Gramado,” relata Julio Viana, diretor da Fenim.

