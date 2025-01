Acontece Sicredi apoia o maior evento do futebol do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando mais de 680 pontos de atendimento Foto: Divulgação/Sicredi (Foto: Divulgação/Sicredi) Foto: Divulgação/Sicredi

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 2,7 milhões de associados no Rio Grande do Sul, é o patrocinador oficial do Campeonato Gaúcho de 2025. A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando mais de 680 pontos de atendimento.

Segundo a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), o Gauchão irá ocupar 12 datas do calendário, que inicia nesta quarta-feira (22) e terá duração até o dia 16 de março. Nesta edição, a organização do campeonato será diferente das anteriores.

Com três grupos de quatro equipes, os jogos serão entre times de chaves diferentes, o que totalização oito rodadas. Os três primeiros colocados de cada grupo e o segundo melhor colocado geral avançam para as semifinais. As partidas de mata-mata serão disputadas em partidas de ida e volta.

“O Sicredi reafirma seu compromisso com o esporte ao patrocinar o campeonato de futebol dos gaúchos. É uma alegria podermos, por mais um ano, reforçar uma parceria que movimenta todo o estado e traz muitas alegrias para os gaúchos, uma vez que o futebol e o cooperativismo possuem características semelhantes, entre elas, o espírito de união e o fomento ao desenvolvimento social e econômico. Dessa forma, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil busca uma aproximação cada vez maior com as localidades onde está presente”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

2025-01-22