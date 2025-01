Acontece Panvel chega a Araucária com soluções para a rotina de saúde e bem-estar

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

A primeira loja da rede acaba de ser inaugurada na av. Dr. Victor do Amaral 1.286 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Comprometida em facilitar a rotina de cuidados com a saúde e o bem-estar das pessoas, a Panvel Farmácias chega à Araucária/PR trazendo um extenso portfólio de soluções em medicamentos, produtos e serviços à comunidade da região. A primeira loja da rede na cidade da Região Metropolitana foi inaugurada esta semana, localizada na Av. Doutor Victor do Amaral 1.286, no Centro, com espaço voltado a oferecer uma ágil e completa experiência de compra. O funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 23h, e aos domingos e feriados, entre 8h e 22h.

No local, os moradores vão contar com a sala Panvel Clinic, ecossistema que estende o papel da farmácia no cuidado com a população. Neste espaço é possível acessar serviços especializados, como verificação de temperatura corporal, pressão, glicemia, entre outras opções. Além disso, todos os atendimentos são realizados por profissionais farmacêuticos capacitados.

Uma das soluções mais recentes oferecidas pelo Panvel Clinic é o serviço de eletrocardiograma, que em breve estará disponível na nova loja. O equipamento utilizado nos exames é o Omrom Complete, que detecta frequência cardíaca irregular, sintomas da fibrilação atrial e reduz risco para AVC. Com capacidade de realizar o eletrocardiograma e a medida da pressão ao mesmo tempo, o aparelho conta com recursos de Inteligência Artificial, enviando o resultado para o médico pela Internet em até 30 segundos.

A nova filial também garante a conectividade e praticidade por meio dos seus múltiplos canais, que incluem o site Panvel.com, App Panvel e a tele Alô Panvel, com opção de entrega para toda a região. Ainda há o serviço Clique & Retire, que permite ao cliente comprar à distância e retirar na loja de sua preferência.

