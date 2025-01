Acontece Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre, recebe o Campeonato brasileiro de vela

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

O evento, que vai até o dia 25 de janeiro, reúne atletas de todo o Brasil e também de países vizinhos Foto: O Sul Foto: O Sul

Com mais de 140 atletas e valendo vaga para o panamericano, em julho, o Campeonato Brasileiro Interclubes 2025 – Classes ILCA 7, 6 e 4 está acontecendo no Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre. O evento, que vai até o dia 25 de janeiro, reúne atletas de todo o Brasil e também de países vizinhos, como Argentina, Chile e Paraguai, além da presença de Robert Scheidt, um dos maiores ídolos do esporte olímpico brasileiro.

O campeonato é uma das principais competições de vela do ano e também serve como etapa seletiva para a formação da equipe brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025. Estão em disputa os títulos do 51º Campeonato Brasileiro de ILCA 7, do 32º de ILCA 6 e do 29º de ILCA 4, em um cenário privilegiado, no Guaíba, considerado uma das melhores raias de vela do Brasil.

O Comodoro do Clube dos Jangadeiros, Cristiano Tatsch, destaca a importância do evento para os clubes gaúchos. “O fato de a gente fazer esse campeonato em Porto Alegre é muito bom porque vai melhorando e aprimorando o modo de velejar da nossa gurizada, não só de Porto Alegre como do Brasil inteiro. E o bom é que, sendo em Porto Alegre, dá condições para que mais gente aqui do Clube dos Jangadeiros, do Veleiros e de outros clubes que tem atletas dessa classe possam aprimorar sua condição de velejar”, afirma Tatsch.

Os competidores têm a oportunidade de mostrar suas habilidades em uma raia que oferece condições ideais para a vela, com ventos favoráveis que variam ao longo do dia. “O vento começa em noroeste pela manhã, vira para sul e termina em leste no final da tarde, dando condições para que os velejadores possam mostrar todas as suas competências”, completa o Comodoro.

Um dos maiores nomes do esporte, com 15 títulos mundiais e 5 medalhas olímpicas, Robert Scheidt é uma das principais atrações do evento. A lenda da vela brasileira participa da competição até sábado e está entre os favoritos para a disputa da primeira colocação.

O técnico de vela, Lucas Masin, comenta sobre a importância do campeonato para a formação dos atletas mais jovens “Acho que o maior incentivo para os atletas é estar velejando com os grandes atletas, como o Robert Scheidt, o Bruno Fontes, estar próximo desses atletas que fizeram tanto pelo Brasil e tanto pela história da vela. É muito importante para eles” Lucas Masin, técnico de vela.

A competição atrai olhares de velejadores e espectadores. As regatas de ILCA 6 aconteceram de 13 a 18 de janeiro, enquanto as de ILCA 7 e ILCA 4 tiveram início nesta segunda-feira e seguem até sábado, dia 25 de janeiro. O público poderá acompanhar 10 regatas por classe, com prêmios para diversas faixas etárias e categorias de gênero.

Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre, recebe o Campeonato brasileiro de vela

2025-01-23