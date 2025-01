Acontece Intral celebra 75 anos como referência no mercado de iluminação e com projeção de crescer 20% em 2025

Empresa chega ao marco de mais de sete décadas reafirmando seu papel como referência em soluções de iluminação no Brasil e no exterior

Neste 21 de janeiro de 2025, a Intral completou 75 anos de história, consolidada como a maior fabricante de drivers led do Brasil e referência no setor de iluminação no mercado brasileiro e latino-americano. A data foi celebrada em um almoço especial que reuniu a diretoria e os cerca de 350 funcionários. A empresa chega ao marco de mais de sete décadas com uma sólida estrutura que inclui três unidades, as fábricas 1 e 2 sediadas em Caxias do Sul/RS que somam mais de 20,5 mil metros quadrados e outra unidade em Sooretama/ES, capacidade de produção de 1 milhão de peças mensais e um portfólio diversificado de produtos e soluções para o mercado de iluminação.

A marca Intral está presente, hoje, em segmentos distintos, atendendo os canais de Varejo, Especificação e OEM (fornecimento de peças e componentes para outras indústrias), com foco em qualidade, inovação e sustentabilidade. Com uma equipe dedicada e comprometida que ajuda a fortalecer a presença da marca e a excelência operacional em todos os processos, a empresa projeta um crescimento de 20% em 2025 sobre os resultados do último ano, prevendo expansão no mercado nacional e internacional. Investimentos contínuos em inovação, novos produtos e soluções sustentáveis, além da ampliação da presença digital, tem contribuído para fortalecer sua posição de liderança e market share no mercado.

O principal marco que a Intral celebra ao longo desses 75 anos é a sua capacidade de evolução constante, mantendo-se inovadora e resiliente diante das transformações do mercado e das necessidades dos clientes. A empresa caxiense se destaca pela habilidade de se reinventar constantemente, adaptar-se às novas tecnologias e acompanhar as tendências, sem perder o compromisso com a qualidade e a excelência. Ao longo dessas mais de sete décadas, tornou-se sinônimo de confiança e inovação no mercado de iluminação, sempre com um olhar atento para as necessidades dos clientes e a sustentabilidade dos seus processos.

Uma história marcada pela inovação e transformação

Desde 1950, a Intral é sinônimo de luz, inovação e transformação. Nascida em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a empresa foi fundada por dois visionários: Mário Menezes, professor do Senai e entusiasta da eletricidade, e Nelson Maximino, proprietário de uma pequena oficina de consertos. Juntos, eles criaram a Sociedade Eletroluz Ltda., que daria origem a uma das mais importantes indústrias do setor de iluminação do Brasil. O nome Intral Industrial de Materiais Elétricos Ltda. foi adotado em 1955.

O início foi desafiador e visionário, com a década de 1950 marcada por desafios no mercado elétrico brasileiro. Reatores para lâmpadas fluorescentes eram produtos importados, caros e escassos. Além disso, as tensões elétricas variavam entre 110V na capital e 220V no interior, criando dificuldades técnicas para consumidores e empresas. Foi nesse cenário que os fundadores da Intral enxergaram uma oportunidade. Inicialmente, a empresa produzia reguladores de tensão, mas logo se aventurou na fabricação de reatores. Em seu primeiro grande desafio, a jovem indústria aceitou produzir 5 mil reatores para a Festa da Uva, o maior evento comunitário de Caxias do Sul, que precisava de iluminação moderna para sua infraestrutura. O sucesso dessa empreitada marcou o início da produção de reatores em larga escala, produto que se tornou o carro-chefe da Intral por décadas.

No Brasil da época, as principais concorrentes eram a Eletromar e a Walita, que fabricavam reatores grandes, pesados e de difícil manuseio. A Intral inovou ao criar um reator compacto, com apenas 10 cm de comprimento, que rapidamente conquistou o mercado. Essa capacidade de criar soluções práticas e eficientes tornou a empresa uma referência nacional, pavimentando o caminho para a liderança no setor elétrico.

As décadas seguintes foram de expansão e diversificação, com a ampliação da linha de produtos para luminárias, projetores e refletores, atendendo às demandas de residências, comércios e indústrias. Investindo em tecnologia própria, a empresa expandiu sua capacidade produtiva e consolidou-se como uma das maiores fabricantes de soluções de iluminação do Brasil. A mudança para as instalações atuais, no bairro Kayser, em Caxias do Sul, aconteceu em 1973.

Com a chegada do século 21, a tecnologia LED começou a transformar o setor de iluminação. A Intral, sempre à frente do seu tempo, foi pioneira na adoção dessa tecnologia, oferecendo produtos com alta eficiência energética, durabilidade e sustentabilidade. Essa transformação não apenas modernizou o portfólio da empresa, mas também reforçou seu compromisso com a preservação do meio ambiente.

Hoje, a marca Intral está presente em residências, comércios, indústrias e grandes obras de infraestrutura em todo o Brasil e no exterior. A inovação continua sendo o coração e o DNA da empresa, que desenvolve soluções não apenas para iluminar, mas também para economizar energia e transformar espaços. Em 2021, a companhia iniciou o processo de sucessão e governança corporativa para garantir a continuidade do negócio.

“De 1950 a 2025, a Intral escreveu uma trajetória de sucesso, guiada pela inovação e pelo compromisso com a qualidade. Desde os primeiros reatores fabricados para a Festa da Uva até as soluções modernas de LED, a empresa continua sendo protagonista no setor de iluminação. Celebramos 75 anos de luz, sonhos e histórias, prontos para continuar iluminando caminhos e construindo um futuro ainda mais brilhante para as próximas gerações”, destaca o CEO Rodrigo Fantinel.

Compromisso com o futuro

Com um olhar sempre voltado ao futuro e ao desenvolvimento de novas soluções, a Intral tem alinhado vários projetos para os próximos anos, com foco em sustentabilidade, inovação e diversificação. Entre os planos estão a expansão da linha de produtos com tecnologias de baixo impacto ambiental, e a inclusão de produtos para mercados e nichos corporativos estratégicos e específicos B2B.

Mais do que uma fabricante de produtos de iluminação, a Intral está comprometida com o futuro do planeta. Com o firme propósito de “Criar soluções para energizar e iluminar vidas”, suas ações socioambientais incluem projetos voltados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, garantindo que a luz produzida hoje não comprometa os recursos de amanhã. A empresa adota práticas sustentáveis em sua produção, focando na redução de impactos ambientais e promovendo a conscientização sobre o uso racional de recursos. Esse compromisso com a sustentabilidade reforça seu papel como referência no setor de iluminação.

Outro aspecto fundamental ao longo desses 75 anos tem sido o cuidado com as pessoas. A organização sempre teve como prioridade o bem-estar e o desenvolvimento de seus funcionários, criando um ambiente de trabalho que valoriza o potencial de cada um. “Investindo constantemente em capacitação, treinamento e condições para o crescimento profissional e pessoal, a Intral tem promovido uma cultura baseada em confiança, respeito e colaboração, importante pilar que se reflete no sucesso e longevidade do negócio e no impacto positivo da organização na comunidade e nos mercados onde atua”, reforça o CEO.

