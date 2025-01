Acontece Vila da Mônica Gramado tem promoção de ingressos para “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Até 31 de janeiro, quem adquirir ingressos para visitar o parque ganha um par de convites para assistir ao longa. Foto: Fábio Braga Até 31 de janeiro, quem adquirir ingressos para visitar o parque ganha um par de convites para assistir ao longa. (Foto: Fábio Braga) Foto: Fábio Braga

A Vila da Mônica Gramado está com uma promoção especial para celebrar a estreia do o filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”. Até 31 de janeiro, quem adquirir ingressos para visitar o parque ganha um par de convites para assistir ao longa, que chegou aos cinemas no dia 9.

Os ingressos podem ser comprados no quiosque da Vila da Mônica no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre; no site oficial (www.viladamonica.com.br) ou pela Central de Vendas, no telefone (54) 3421-9999. A retirada dos convites para o cinema é feita diretamente na bilheteria do parque.

“Criamos essa promoção para que os nossos visitantes possam curtir o lançamento do filme e vivenciar essa aventura da turma da Vila Abobrinha”, destaca Manoela Moschem, CEO da Vila da Mônica Gramado. “Queremos levar para a tela do cinema os momentos mágicos vividos no parque, com atrações como o Carrossel do Chico Bento”, acrescenta a executiva.

O filme já está em cartaz e narra a profunda relação de Chico com sua querida goiabeira, desde a infância até o encontro que mudou sua vida. A história é marcada por desafios, com a constante ameaça de Nhô Lau, dono das terras, e o perigo maior representado por Dotô Agripino, que planeja derrubar a árvore para construir uma estrada.

Ao lado dos amigos, Chico vive muitas aventuras e confusões para salvar a goiabeira. Com muito humor e emoção, a trama traz uma mensagem poderosa sobre preservação da natureza e o valor da amizade.

A Vila da Mônica Gramado é um parque coberto e climatizado, voltado para a família, com mais de 20 atrações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive as suas aventuras. Localizado às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, o parque foi construído em um complexo com área total de 25 mil m², sendo 5 mil m² dedicados a atrações como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco e da Milena, além de uma infraestrutura completa para que as famílias passem o dia se divertindo com segurança.

Um dos 10 melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024, o parque já recebeu mais de 250 mil visitantes em dois anos de funcionamento.

