Com a ideia de que “em time que está ganhando não se mexe”, o Encontro Abelheiro vai alinhando as atrações para sua terceira edição, marcada para setembro deste ano em Carazinho (RS). Novidade em 2024, a Colmeia das Agroindústrias será atração mais uma vez.

A comissão organizadora do Encontro Abelheiro assinou um acordo de cooperação com Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS) e agora somam forças para tornar a Colmeia das Agroindústrias um espaço ainda mais atrativo e amplo.

A Colmeia também conta com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A assinatura ocorreu durante a programação da Feira da Uva, em Sarandi (RS), no último final de semana.

Além disso, a feira em Sarandi foi a primeira a receber a Expedição Encontro Abelheiro, ação em que os organizadores do Encontro Abelheiro divulgam o evento e a cadeia produtiva das abelhas e que terá sequência ao longo de 2025. Por sinal, as comissões organizadoras do Encontro Abelheiro e da Feira da Uva possuem um excelente relacionamento e procuram realizar ações conjuntas conectando as cidades de Carazinho e Sarandi e seus setores produtivos.

No ano passado, 30 agroindústrias locais e regionais participaram da Colmeia. “A ideia é que todas essas agroindústrias retornem para o Encontro Abelheiro e a elas se somem novas atrações, com agricultores familiares de outras localidades e aumentando a variedade de produtos, que já foi significativa em 2024. Essa união beneficia a todos, as agroindústrias abrem um novo mercado, o público tem acesso a diferentes produtos e o Encontro Abelheiro fica ainda mais atrativo”, ressalta César de Souza, presidente da comissão organizadora do Encontro Abelheiro.

A expectativa é que novamente as agroindústrias apresentem opções de produtos, com destaque para embutidos, rapaduras, cachaças, licores, geleias, biscoitos artesanais e sucos, entre outros. A Agricultura Familiar novamente ficará responsável por atender a praça de alimentação, trazendo o tão falado “Prato da Nona”, composto por arroz, feijão, polenta, queijo, salame, salada e bife de gado, e que também foi sucesso em 2024.

“A agricultura familiar é muito importante. Queremos incentivar cada vez mais esse setor em Carazinho através de qualificação ao produtor e informação sobre, por exemplo, como fazer e administrar uma agroindústria. O produtor tendo renda, ele permanece no campo por causa da qualidade de vida. E aí vem a importância do Encontro Abelheiro, que vai potencializar as agroindústrias não somente de Carazinho, mas de toda a região, e quem sabe motivar mais produtores a montar suas agroindústrias”, destaca Anselmo Britzke, secretário de Agricultura de Carazinho.

Realizado em Carazinho, no ano passado, o 2° Encontro Abelheiro reuniu mais de 100 expositores e teve um fluxo de mais de 14 mil visitantes, números que o reconhecem como o terceiro maior evento de criadores de abelhas do Brasil e o maior do Rio Grande do Sul. A terceira edição vai ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025 tendo o seguinte slogan: “Polinizando o Brasil e o Mundo”, sempre com o objetivo de valorizar o rico universo da criação de abelhas.

