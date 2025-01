Política Fenômeno nas redes sociais, o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira já incomoda até o ex-presidente

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

nas últimas semanas, Nikolas Ferreira virou protagonista na polêmica do Pix. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A primeira foto que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tem no Instagram é de dezembro de 2013. Ele está de roupa social, calça preta e camisa branca, na frente de uma faixa que a família fez para comemorar a sua aprovação em direito na PUC-MG. É a partir daí que ele começaria a vida política, participando de movimentos que levantavam bandeiras como o impeachment de Dilma Rousseff e o fim da “ideologia de gênero”.

Uma década depois, se tornou o deputado federal mais votado do Brasil e, nas últimas semanas, virou protagonista na polêmica do Pix. O vídeo que fez para as redes sociais dizendo que o governo queria “taxar os mais pobres” teve 324 milhões de visualizações e pressionou o governo a recuar. Com a repercussão, foi a 16 milhões de seguidores no Instagram (4,5 milhões chegaram após o post) e ultrapassou o presidente Lula, que tem 13,3 milhões.

Entre os políticos, só perde para Jair Bolsonaro (26,2 milhões). Além do saldo positivo em engajamento, o episódio deu musculatura para que o deputado de 28 anos alimente pretensões maiores. Se na eleição de 2024 ele foi um dos principais cabos eleitorais da direita, agora planeja algo mais que se reeleger deputado federal. O alvo mais próximo é o Senado, mas para isso ele depende de uma PEC que abaixe a idade mínima para o cargo de 35 anos para 30.

Já há uma tentativa: seu aliado, o deputado Eros Biondini (PL-MG), reúne assinaturas para protocolar a proposta. “Se a PEC for aprovada, pode ter certeza que eu ficaria muito feliz em representar meu estado e o Brasil como senador”, diz Nikolas, que, no entanto, não descarta disputar o comando de seu estado — ele teria a idade mínima (30 anos), independentemente de mudança na lei. “Para o governo, confesso que deixo a porta aberta. Ainda é preciso tempo para avaliar o cenário”, afirma.

A sua entrada na disputa pelo governo mineiro iria impactar uma das eleições mais importantes em 2026. Além de ser o segundo maior colégio eleitoral do país, desde a redemocratização, nunca alguém chegou ao Planalto sem ter triunfado em Minas Gerais.

A direita já tem um candidato, o vice-governador Mateus Simões (Novo), apoiado por Romeu Zema. Também podem entrar na briga o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o deputado estadual Bruno Engler (PL), segundo lugar na eleição a prefeito de Belo Horizonte em 2024. “É um cenário positivo, temos totais condições de sermos vitoriosos”, analisa Engler, ex-colega de Nikolas na PUC e no movimento Direita Minas.

A movimentação já começa a causar desconfiança. A mesma PEC reduz a idade mínima para presidente de 35 para 30 anos, o que colocaria Nikolas no jogo. Parece um sonho distante, mas há quem passou a acreditar nele. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que, mesmo inelegível, quer ser candidato em 2026, tem uma relação dúbia com o deputado.

“Ele é um garoto que, de vez em quando, peca”, disse em novembro em entrevista na qual defendeu Nikolas para senador ou governador. Nesta semana, porém, criticou quem “fica aparecendo ali, levando likes” e “outros que ficam aí querendo reduzir a idade”.

“Pessoas mais inteligentes do que eu, tem milhares por aí. Alguns, de pequena idade, estão se lançando já, ‘eu sou candidato, eu vou resolver’, na base da lacração”, disse. Enquanto ele lamentava ter sido proibido pelo STF de ir aos Estados Unidos, Nikolas postava vídeos em Washington com Pablo Marçal, que passou a trocar caneladas com Bolsonaro e já se autodeclarou presidenciável. As informações são da revista Veja.

