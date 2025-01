Política Bolsonaro recua da ideia de lançar a esposa Michelle como candidata à Presidência da República e diz que prefere lançar um filho

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Bolsonaro condicionou a candidatura da ex-primeira-dama à sua própria nomeação para a Casa Civil em caso de vitória. (Foto: Carolina Antunes/PR)

Horas após levantar a possibilidade de Michelle Bolsonaro disputar em 2026 o Palácio do Planalto, o ex-presidente Jair Bolsonaro recuou. Em entrevista à CNN Brasil, ele condicionou a candidatura da ex-primeira-dama à sua própria nomeação para a Casa Civil em caso de vitória. No entanto, no mesmo dia, afirmou não haver nada negociado para lançar Michelle ao Executivo, e que a mulher é candidata ao Senado. Ele disse ainda que os filhos seriam as possíveis apostas para a Presidência.

“Vi na pesquisa do Paraná Pesquisas que ela (Michelle) está na margem de erro do Lula. Esse evento lá fora (a posse do presidente Donald Trump) vai dar uma popularidade enorme para ela. Não tenho problemas, seria também um bom nome com chances de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser”, afirmou à CNN Brasil.

Ao portal Metrópoles, o ex-presidente ponderou: “Não tem nada negociado, nada conversado (sobre Michelle na Presidência). Ela vem candidata ao Senado aqui em Brasília. Se tivesse que botar alguém da família, seria o Flávio (Bolsonaro), o Eduardo (Bolsonaro).”

Em todos os três casos, Bolsonaro ponderou que são possíveis candidatos ao Senado na próxima eleição.

“[Flávio é] Um excelente nome, preparado, tem uma experiência. Um bom articular. Um baita de um nome, não é porque é meu filho. Assim como o Eduardo é uma pessoa madura. Tem um vasto conhecimento de mundo. Podem ser opções”, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre as opções da direita para as próximas eleições presidenciais.

Considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em duas ações sobre uma reunião com embaixadores e comemorações do dia 7 de setembro de 2022, Bolsonaro questionou a decisão dos ministros.

“Se eu não for candidato, por uma perseguição de um ministro, que diz que eu abusei do poder político ao me reunir com embaixadores. E assegura inelegibilidade. Abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de Setembro, eu deixei a minha faixa lá no palanque e fui em um carro de som, que era do Silas Malafaia, e falei para quase um milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei estrutura do 7 de Setembro para falar com o povo que estava ali fora”, afirmou.

Em outro trecho da entrevista, o ex-chefe do Executivo disse ainda que “foi cassado e perseguido o tempo todo” e que “sem ele” a “oposição não é oposição”.

“Sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a María Corina [Machado] e o [Henrique] Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos. Qual é a acusação? Atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar um carro de som e criticar o Maduro”, disse.

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente e mais 39 pessoas, na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro foi indiciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Os três crimes atribuídos pela corporação ao ex-presidente podem resultar em 28 anos de prisão. (Jornal O Globo e Estadão Conteúdo)

