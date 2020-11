Magazine Fernanda Venturini fala sobre solteirice: “Agora não é o momento de pensar em homens”

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Ex-jogadora de vôlei falou sobre fim do casamento de 25 anos com Bernardinho.

Fernanda Venturini está em fase de renovação. A ex-jogadora de vôlei completou 50 anos mês passado e a idade nova veio na esteira de uma série de mudanças, incluindo o fim do casamento com o técnico Bernardinho, com quem ficou por 25 anos e teve duas filhas, Júlia, de 18 anos, e Vitória, de 11.

“Quero saúde para viver bem. Em tese, cheguei no meio da vida e a peteca ia começar a cair, mas não vou deixar”, conta aos risos, no Beach Park, no Ceará, onde passou um minitemporada de descanso com as meninas.

“Estou muito ligada à saúde e, hoje, eu quero paz. Minha vida está começando em todos os sentidos”, diz Fernanda, garantindo que não está pensando na vida amorosa por enquanto. “Agora não é o momento de pensar em homens, Cantada sempre existe: separada ou casada. Mas e só você ter discernimento do que quer pra sua vida”, diz Fernanda, adiantando seus planos para a fase atual.

“Quero montar meu apartamento novo e ajudar meu ex-marido a montar o dele para as meninas ficaram bem [na casa de Bernadinho]”, conta. Ela explica que a separação foi “a coisa mais normal”. “Não teve fofoca, não teve traição nem nada de ruim. É tudo de bom. Vou ser amiga dele pro resto da vida, vou continuar cuidando da família dele, que eu adoro, pro resto da vida”, afirma ela, que há cerca de um ano e meio já tinha passado por uma outra mudança, no caso física.

