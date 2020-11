Celebridades Luana Piovani sobre participar do “BBB21”: “Teria entrar com direito a um requinte de tortura”

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Atriz está um dos nomes cotados na imprensa para participar da próxima edição do reality show Foto: Divulgação Atriz está um dos nomes cotados na imprensa para participar da próxima edição do reality show. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani comentou com seus seguidores no Instagram na segunda-feira (02) sobre nome ser um dos nomes cotados pela mídia a estar no BBB21. Rindo, a atriz deu a entender que não pretende participar do reality show.

“Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente, se eu entrasse naquele BBB ia ser um bafo, mas eu teria que poder entrar de chicote, com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom”, brincou ela.

Luana estava de bobes nos cabelos, nos bastidores da série que está gravando em Portugal, em que interpretará uma mineira garota de programa. Na trama, a atriz de 44 anos vai interpretar Michelly, que é quase 20 anos mais nova do que ela. Para isso, ela foi ao dermatologista e fez botox na testa, para tirar as rugas do rosto.

