Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

A casa contém 5 quartos, 5 banheiros, 3 salas de estar, academia, garagem para 5 carros, adega, piscina de água salgada e vista para o mar Foto: Reprodução A casa contém 5 quartos, 5 banheiros, 3 salas de estar, academia, garagem para 5 carros, adega, piscina de água salgada e vista para o mar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma das casas luxuosas em que o astro Sean Connery – que morreu no último sábado (31) – morou está à venda. A mansão, localizada na Riviera Francesa, foi listada por US $ 34,9 milhões, o equivalente a R$ 201 milhões na cotação desta quarta-feira (04).

A mansão à beira-mar dos anos 1920, construída em uma encosta de um resort urbano francês, oferece vistas do mar em Cap de Nice e do Mar Mediterrâneo. A propriedade exala arquitetura clássica francesa com terreno de 970 metros quadrados e ainda possui duas casas de hóspedes extras.

Estrutura da Propriedade

A casa contém 5 quartos, 5 banheiros, 3 salas de estar, academia, garagem para 5 carros, adega, piscina de água salgada e vista para o mar. No hall de entrada, já é possível ver a sala de televisão e uma área que serve como escritório.

Um elevador na casa dá acesso a todos os andares e as escadas de pedra ainda levam ao andar do quarto principal, que possui portas francesas com varanda privativa.

As dependências para hóspedes são amplas; Uma delas conta com duas suítes e duas salas distribuídos em dois andares. Já a segunda contém dois quartos – sendo uma suíte – e uma ampla sala de estar em plano aberto.

Curiosidades da Mansão

De acordo com o site britânico The Sun, a casa foi usada em várias cenas do filme 007: Nunca Mais Outra Vez, de 1983.

Sean Connery morreu aos 90 anos na manhã deste sábado enquanto dormia em sua casa, nas Bahamas. O ator foi o primeiro a dar vida às histórias do agente James Bond criadas pelo escritor Ian Fleming (1908 – 1964). ele atuou em sete produções como o agente 007.

